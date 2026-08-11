

Im zweiten Quartal war der Immobilienwertanstieg bereits seit zwei vollen Jahren zu verzeichnen, doch die Dynamik lässt nach

Der Anstieg der Immobilienwerte schwächte sich im zweiten Quartal 2026 auf 0,3 % ab, da sich die Werte für Büroimmobilien stabilisierten

LONDON, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited ("Altus Group") (TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate, "CRE"), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse für das zweite Quartal 2026 zu Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt.

Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der aggregierte Datensatz für das zweite Quartal 2026 umfasste europaweite, offene diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 30 Mrd. Euro. Die Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.



Der paneuropäische Datensatz verzeichnete im zweiten Quartal 2026 einen Anstieg der Gewerbeimmobilienwerte um 0,3 %, womit sich die positive Wertentwicklungsbilanz des Marktes auf das achte Quartal in Folge ausweitete. Das Wertsteigerungsniveau hat sich jedoch gegenüber dem im ersten Quartal verzeichneten Anstieg von 0,6 % abgeschwächt. Zwar liegen die Werte weiterhin um 1,9 % über denen des Vorjahres, doch haben sich die Gesamtzuwächse abgeschwächt, und es zeichnen sich unterschiedliche Trends sowohl zwischen den Branchen als auch innerhalb der einzelnen Branchen ab.

Der Großteil der im zweiten Quartal verzeichneten Wertsteigerungen wird weiterhin durch sich verbessernde Cashflow-Grundlagen gestützt, darunter steigende Markt- und Vertragsmieten, leichte Zuwächse bei der Vermietungsquote sowie niedrigere Annahmen hinsichtlich der Investitionsausgaben. Obwohl der Beitrag der Cashflows im Vergleich zum Vorquartal nachließ, blieben sie die wichtigste Quelle für das Wertwachstum und haben die dämpfenden Auswirkungen des Renditeanstiegs im vergangenen Jahr ausgeglichen. Bewertungsrenditen bewegten sich im zweiten Quartal weiter nach außen und dämpften das Gesamtniveau der Wertsteigerung.

"Im zweiten Quartal war in den paneuropäischen offenen, diversifizierten Immobilienfonds bereits seit zwei vollen Jahren ein positiver Wertzuwachs zu verzeichnen, der durch solide operative Fundamentaldaten gestützt wurde", sagte Phil Tily, Senior Vice President, Valuation Advisory bei Altus Group. "Zwar hat sich das Tempo des Wertanstiegs im Laufe des Quartals abgeschwächt, was vor allem auf die Stabilisierung im Bürosektor zurückzuführen ist, doch zeigt der Markt in allen wichtigen Sektoren weiterhin Widerstandsfähigkeit."

Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:

Wohnimmobilien: Der Wohnimmobiliensektor blieb im zweiten Quartal die Anlageklasse mit der stärksten Wertentwicklung; die Werte stiegen im Vergleich zum ersten Quartal um 0,7 %. Obwohl sich das Cashflow-Wachstum gegenüber dem Vorquartal verlangsamte, stützte das anhaltende Mietwachstum die Entwicklung und trug dazu bei, dass der Sektor seine Führungsposition behaupten und mit 3,3 % im Jahresvergleich die höchste Wertsteigerung unter den wichtigsten Immobilienarten erzielen konnte.



Der Wohnimmobiliensektor blieb im zweiten Quartal die Anlageklasse mit der stärksten Wertentwicklung; die Werte stiegen im Vergleich zum ersten Quartal um 0,7 %. Obwohl sich das Cashflow-Wachstum gegenüber dem Vorquartal verlangsamte, stützte das anhaltende Mietwachstum die Entwicklung und trug dazu bei, dass der Sektor seine Führungsposition behaupten und mit 3,3 % im Jahresvergleich die höchste Wertsteigerung unter den wichtigsten Immobilienarten erzielen konnte. Industrieimmobilien: Der Industriesektor verzeichnete im Quartalsvergleich einen Anstieg von lediglich 0,1 %, da das langsamere Mietwachstum, das zu geringeren Cashflow-Zuwächsen führte (von 1,1 % im ersten Quartal auf 0,3 % im zweiten Quartal), durch einen leichten Anstieg der Renditen ausgeglichen wurde. Die Dynamik in diesem Sektor hat sich in den letzten 12 Monaten abgeschwächt: Die Werte stiegen um 1,8 %, verglichen mit einem Anstieg von 2,8 % im vorangegangenen Jahreszeitraum.



Der Industriesektor verzeichnete im Quartalsvergleich einen Anstieg von lediglich 0,1 %, da das langsamere Mietwachstum, das zu geringeren Cashflow-Zuwächsen führte (von 1,1 % im ersten Quartal auf 0,3 % im zweiten Quartal), durch einen leichten Anstieg der Renditen ausgeglichen wurde. Die Dynamik in diesem Sektor hat sich in den letzten 12 Monaten abgeschwächt: Die Werte stiegen um 1,8 %, verglichen mit einem Anstieg von 2,8 % im vorangegangenen Jahreszeitraum. Büroimmobilien: Auch die Büroimmobilienwerte haben sich im Laufe des Quartals stabilisiert, da das begrenzte Wachstum des Cashflows und die Annahmen hinsichtlich geringerer Investitionsausgaben durch einen weiteren Anstieg der Renditen ausgeglichen wurden. Der Sektor ist mit einem jährlichen Wertzuwachs von 0,8 % weiterhin der schwächste unter den wichtigsten Immobiliensektoren, wobei die Gesamtzuwächse durch Deutschland gebremst werden. Deutschland ist die einzige Region im Datensatz, in der die Werte im Laufe des letzten Jahres gesunken sind.



Auch die Büroimmobilienwerte haben sich im Laufe des Quartals stabilisiert, da das begrenzte Wachstum des Cashflows und die Annahmen hinsichtlich geringerer Investitionsausgaben durch einen weiteren Anstieg der Renditen ausgeglichen wurden. Der Sektor ist mit einem jährlichen Wertzuwachs von 0,8 % weiterhin der schwächste unter den wichtigsten Immobiliensektoren, wobei die Gesamtzuwächse durch Deutschland gebremst werden. Deutschland ist die einzige Region im Datensatz, in der die Werte im Laufe des letzten Jahres gesunken sind. Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um überdurchschnittliche 0,5 %. Im Gegensatz zu anderen Sektoren wurden die Wertzuwächse in erster Linie durch renditebezogene Faktoren und weniger durch das Cashflow-Wachstum getrieben. Dies ist der einzige Sektor, in dem im vergangenen Jahr ein Rückgang der Renditen zu verzeichnen war, was zu einer jährlichen Wertsteigerung von 2,0 % beitrug, wodurch er in der Leistungsrangliste sowohl vor dem Industrie- als auch vor dem Bürosektor lag.



Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um überdurchschnittliche 0,5 %. Im Gegensatz zu anderen Sektoren wurden die Wertzuwächse in erster Linie durch renditebezogene Faktoren und weniger durch das Cashflow-Wachstum getrieben. Dies ist der einzige Sektor, in dem im vergangenen Jahr ein Rückgang der Renditen zu verzeichnen war, was zu einer jährlichen Wertsteigerung von 2,0 % beitrug, wodurch er in der Leistungsrangliste sowohl vor dem Industrie- als auch vor dem Bürosektor lag. Sonstige: Der "sonstige" Immobiliensektor entwickelte sich weiterhin besser als der Gesamtmarkt: Die Werte stiegen im zweiten Quartal um 2,0 % und im Jahresvergleich um 6,5 %. Das starke Mietwachstum und die anhaltende Nachfrage seitens der Investoren, insbesondere bei Studentenwohnheimen, haben die rendite- und cashflowbasierte Wertentwicklung der "sonstigen" Sektoren deutlich über den Durchschnitt aller Immobilienkategorien gehoben.





Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Sektortrends nach Anlageklasse herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier.

Über Altus Group

Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für Gewerbeimmobilien ("CRE"), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen. Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF) besuchen Sie bitte www.altusgroup.com .

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: