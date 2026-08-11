Die DEUTZ-Aktie bewegte sich zuletzt in einer Range zwischen 9,50 und 10,30 €. Am Dienstag notiert sie aktuell bei etwa 10,50 € und hat damit den bisherigen Widerstandsbereich nach oben verlassen. Hier stellt sich die Frage: Gelingt jetzt der nachhaltige Ausbruch aus der bisherigen Handelsspanne? Zweistelliges Wachstum erzielt Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr fiel deutlich besser aus als im Vorjahreszeitraum. Sowohl Umsatz als auch Ertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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