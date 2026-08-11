Es zeichnet sich keine gute Woche für die TUI-Aktie ab. Nachdem es mit dem Touristik-Titel bereits am Montag um fast -3% bergab gegangen ist, gibt der Kurs auch am Dienstagmorgen um weitere -3% nach. Bekommen Anleger vor den anstehenden Quartalszahlen kalte Füße und wenn ja, zu Recht? Das erwartet der Markt Die Nervosität des Marktes vor den morgigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 ist in der Tat hoch. Nach dem starken Kursanstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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