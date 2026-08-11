Kaum ein Börsengang in China hat zuletzt so viel Aufregung ausgelöst wie der von Unitree. Rund 8.300-mal so viele Aktien wurden von Privatanlegern gezeichnet, wie überhaupt angeboten wurden. Das sind Zahlen, die man sich zweimal durchlesen muss. Roboter tanzen, Anleger rennen Das Unternehmen aus Hangzhou baut humanoide Roboter und vierbeinige Roboterhunde und ist längst kein Geheimtipp mehr. Unitrees Maschinen tanzten bei der Frühlingsfest-Gala des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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