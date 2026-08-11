Für die eBay-Aktie geht es zum Wochenauftakt um rund -3% abwärts. Auslöser sind Berichte, wonach GameStop sein 56 Milliarden US$ schweres Übernahmeangebot zurückziehen könnte. Damit würde die Hoffnung auf einen Kaufpreis von 125 US$ je Aktie vorerst schwinden. Operativ steht eBay allerdings besser da, als die aktuelle Reaktion vermuten lässt. Übernahmefantasie lässt nach GameStop hatte im Mai 125 US$ je eBay-Aktie geboten. Die Hälfte des Kaufpreises ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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