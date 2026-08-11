Die Plug-Power-Aktie befindet sich momentan in einem Erholungsmodus. Nach dem Tief Ende Juli bei etwa 1,90 US$ € konnte sie wieder rund +11% zulegen. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 2,11 US$. Nachbörslich zog sie an der Nasdaq weiter an. Damit stellt sich die Frage: Wie viel Potenzial besitzt die Aktie noch? Effizienz deutlich gesteigert Das zentrale Problem von Plug Power waren in der Vergangenheit die hohen Verluste. Genau hier setzt die aktuelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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