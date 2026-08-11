Die EU will mehr Transparenz im Umgang mit KI-Inhalten schaffen. Anthropic kommt den neuen Vorgaben nach und fügt ab sofort ein unsichtbares Wasserzeichen in Texte ein, die mithilfe seiner Modelle entstehen. Chatbots sind praktisch, um Texte zu optimieren oder eine E-Mail an den Chef zu verfassen. Das spart Zeit und trägt zur vielbeschworenen Produktivitätssteigerung bei. Ebenso häufig wird generative KI allerdings auch genutzt, um Recherchen abzukürzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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