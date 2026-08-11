DJ AUKTION/Hohe Nachfrage bei Aufstockung 5-jähriger Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Im Folgenden die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. Juli.
=== Emission 2,90-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 8. Oktober 2031 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,834 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,627 Mrd EUR Marktpflegevolumen 1,373 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,5) Durchschnittsrend. 2,93% (2,89%) Wertstellung 13. August 2026 ===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News