München (ots) -
Mit diesen Gästen und Themen:
Armin Laschet, CDU (Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss)
Ben Hodges (US-General a.D.)
Sebastian Ebel (Vorstandsvorsitzender TUI AG)
Ulrich Wickert (Autor)
Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)
Paul Ronzheimer (BILD)
Das transatlantische Verhältnis und die europäische Sicherheit
Darüber diskutieren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet (CDU) und der US-General a.D., Ben Hodges.
Die deutsche Wirtschaft und die Probleme der Tourismus-Branche
Im Studio: der Vorstandsvorsitzende der TUI AG, Sebastian Ebel.
Es kommentieren: Der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der stellvertretende BILD-Chefredakteur Paul Ronzheimer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro
ARD-Programmdirektion
Kommunikation/PR
Tel: 089/558944 933
E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo
better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087
E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6331260
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Ben Hodges (US-General a.D.)
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Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)
Paul Ronzheimer (BILD)
Das transatlantische Verhältnis und die europäische Sicherheit
Darüber diskutieren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet (CDU) und der US-General a.D., Ben Hodges.
Die deutsche Wirtschaft und die Probleme der Tourismus-Branche
Im Studio: der Vorstandsvorsitzende der TUI AG, Sebastian Ebel.
Es kommentieren: Der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der stellvertretende BILD-Chefredakteur Paul Ronzheimer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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