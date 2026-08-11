© Foto: Razieh Poudat - ISNA/APHormus bleibt blockiert, während die Reserven schrumpfen. Wenn die Lage kippt, könnte der Ölpreis noch in Regionen schießen, die heute kaum eingepreist sind.Die Ölpreise ziehen weiter kräftig an - und der Konflikt um die Straße von Hormus droht für Anleger zum nächsten Inflationsschock zu werden. Brent notiert am Dienstag bei rund 90 US-Dollar je Barrel, WTI bei mehr als 84 US-Dollar. Damit bauen beide Sorten ihre starken Gewinne vom Montag weiter aus. Hintergrund ist die festgefahrene Auseinandersetzung zwischen Washington und Teheran um die Wiederöffnung einer der wichtigsten Öl-Handelsrouten der Welt. Noch in der vergangenen Woche waren die Preise wegen Hoffnungen auf eine Einigung …
Enthaltene Werte: US30231G1XXX,XD0002742XXX,XC0009677XXX,XD0137824XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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