30. September 2. Oktober 2026

Während Kasachstan seine Position als einer der führenden Energiemärkte Eurasiens weiter festigt, lädt die KIOGE 2026 die 30. Internationale Öl- und Gasmesse und -konferenz Kasachstans internationale Unternehmen dazu ein, Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und Partnerschaften im sich dynamisch entwickelnden Öl- und Gassektor Zentralasiens aufzubauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260811474252/de/

Almassadam Satkaliyev, Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan in 2024, speaking at KIOGE (Photo: AETOSWire)

Seit drei Jahrzehnten bringt die KIOGE globale Hersteller, Technologieanbieter, EPC-Auftragnehmer, Dienstleistungsunternehmen und Investoren mit den wichtigsten Entscheidungsträgern zusammen, die die kasachische Energiebranche prägen. Für Unternehmen, die in den Markt eintreten oder ihre regionale Präsenz ausbauen möchten, bietet die Veranstaltung direkten Zugang zu einer der bedeutendsten Energiewirtschaften Zentralasiens.

Die KIOGE 2026 hat bereits mehr als 235 Unternehmen aus 15 Ländern angezogen, darunter Aserbaidschan, China, Deutschland, Indien, Italien, Kasachstan, Malaysia, Oman, Rumänien, Saudi-Arabien, Singapur, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und das Vereinigte Königreich. Führende Unternehmen wie Tengizchevroil, KazMunayGas, das Caspian Pipeline Consortium, CNPC, Honeywell, Solar Turbines und ABtec werden ihre Entwicklungen in den Bereichen Exploration, Bohrungen, Förderung, Raffinerie, Petrochemie, Automatisierung, digitale Technologien, Arbeitssicherheit und Umweltlösungen präsentieren.

Anhaltende Investitionen in die Öl- und Gasförderung, die Petrochemie, die Raffinerie, die Gasaufbereitung und die zugehörige Infrastruktur in Kasachstan schaffen Chancen für internationale Zulieferer und Technologieanbieter. Als größte Volkswirtschaft Zentralasiens bietet Kasachstan zudem einen strategischen Zugang zur gesamten Region.

Parallel zur Messe wird die KIOGE 2026-Konferenz mehr als 700 Teilnehmer und 85 Referenten aus 25 Ländern begrüßen, die sich mit Branchentrends, der digitalen Transformation, künstlicher Intelligenz, ESG, Lokalisierung und künftigen Energieinvestitionen befassen werden.

Mit Unterstützung des Energieministeriums der Republik Kasachstan, des Verbandes KAZENERGY und der staatlichen Gesellschaft KazMunayGas JSC bleibt die KIOGE ein wichtiger Treffpunkt für die regionale und internationale Öl- und Gasbranche.

Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums bietet die KIOGE 2026 Unternehmen die Gelegenheit, Lösungen zu präsentieren, strategische Partnerschaften aufzubauen und ihre Präsenz auf diesem wichtigen Energiemarkt zu stärken.

Stellen Sie auf der KIOGE 2026 aus und positionieren Sie Ihr Unternehmen im Zentrum der Energiezukunft Zentralasiens.

Erfahren Sie mehr und reservieren Sie Ihren Stand: hier

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260811474252/de/

Contacts:

Hossein Shariatmadar

International Sales Manager

Hossein.Shariatmadar@cem-gulf.com

+971045687384