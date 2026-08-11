Der moderne Makler denkt beratungsfokussiert und unternehmerisch. Effizienz ist genauso viel Wert wie der Abschluss. Bei der Unterstützung bei Prozessen entscheiden sich viele Makler für einen Pool als Partner. Aber ist diese Entscheidung in Zeiten von KI heute noch so einfach gefällt? Ein Artikel von Daniel Dierkes, Geschäftsführer von SureIn und Entwickler der KI-Plattform "Modus".Kaum ein Thema verändert die Diskussion im Vermittlermarkt derzeit so stark wie künstliche Intelligenz. Kaum eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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