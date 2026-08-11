Krypto News zu BNB heute, 603 Dollar, drei Prozent Wochenplus und eine Mauer, die seit Wochen hält

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Der BNB Kurs steht am 10. August 2026 bei 603,27 US-Dollar und damit einen Dollar über der Marke, die seit Wochen jede Rally bricht. Auf Wochensicht steht fast drei Prozent Plus, der Ausbruch bleibt trotzdem aus. Ein Wall Street ETF läuft, Grayscale hat neu gewichtet, die Kette wächst, und der Kurs bewegt sich seit Juni kaum. Genau diese Lücke zwischen Nachrichtenlage und Chart macht die aktuellen Krypto News zu BNB so aufschlussreich. Wir zeigen Ihnen die Marken, die im August zählen, und warum ein Wert mit 80 Milliarden US-Dollar Bewertung heute anders läuft als 2017.

Krypto News zu BNB, ETF und Grayscale treffen auf eine Mauer bei 602 Dollar

Der BNB Kurs liegt bei rund 603 US-Dollar, die Marktbewertung erreicht 80,3 Milliarden US-Dollar. Laut CoinDesk legten Bitcoin, Ether und BNB in dieser Woche jeweils fast drei Prozent zu, während die Aktienmärkte nahe ihrer Rekordstände notieren. Der Spot-ETF von VanEck unter dem Kürzel VBNB gibt US-Anlegern seit Mai Zugang über ein normales Depot.

Grayscale hat seinen Smart Contract Fund neu gewichtet und den Coin mit 30,6 Prozent zur größten Position gemacht, vor Ether und Solana. Die Kette verarbeitet täglich über 14 Millionen Transaktionen, trägt mehr als 16 Milliarden US-Dollar an Stablecoins und beherbergt über 200.000 KI-Agenten.

Der Chart hält trotzdem dagegen, denn der Widerstand liegt laut CoinDCX bei 602,27 US-Dollar, dem Durchschnitt über 100 Tage. Zwei Rallys sind dort innerhalb einer Woche gescheitert, nach unten stützt der Durchschnitt über 50 Tage bei 583 US-Dollar. Das Kursziel für August liegt bei 648 US-Dollar, rund sieben Prozent über dem heutigen Stand und damit solide, aber kein Depotwechsel. Wer die Vervielfachungen sucht, die BNB im Jahr 2017 lieferte, muss dort suchen, wo eine Bewertung noch bei Millionen statt Milliarden steht.

Pepeto liefert das Modell, das BNB groß machte, bei einem Bruchteil der Bewertung

Genau dort steht Pepeto, ein Vorverkauf mit derselben Mechanik und einem Bruchteil der Bewertung. Denn was BNB von 0,15 US-Dollar nach oben trug, war kein Hype, sondern ein Börsentoken, dessen Nachfrage bei jedem einzelnen Handel neu entsteht. Pepeto ist der Vorverkauf, über den derzeit am lautesten gesprochen wird, und baut auf genau diesem Modell auf, das BNB in die Top fünf trug. Diese Version trägt dazu die Meme-Energie auf Shiba Inu Niveau, die BNB nie hatte, und das erklärt die 10,38 Millionen US-Dollar, die bereits im Vorverkauf liegen.

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Handelsplattform über Ethereum, BNB Chain und Solana. Dazu kommen eine kostenlose Brücke zwischen den Netzwerken und ein KI-Werkzeug, das schädliche Verträge stoppt, bevor sie eine Wallet erreichen. Jeder Handel läuft über den eigenen Token und baut denselben Nachfragekreislauf auf, der BNB von wenigen Cent auf 1.370 US-Dollar hob. Gebaut hat das der frühere Binance-Entwickler, der das Projekt heute führt. Nachfrage allein erzählt aber nur die halbe Geschichte.

Pepeto verbindet echte Handelsinfrastruktur mit Meme-Reichweite, also mit der Kraft, die laut CoinTelegraph aus 8.000 US-Dollar in Shiba Inu zeitweise 5 Milliarden US-Dollar machte. Das Projekt steht heute exakt in dem Fenster, in dem Shiba Inu vor seinem Start stand, mit Berichten in allen großen Portalen und einem Namen, der sich rasant verbreitet. Jedes Signal, das den größten Meme-Coin-Läufen vorausging, ist wieder da.

Neben dem Binance-Debüt ist eine zweite große Börse fest zugesagt, was am ersten Handelstag zwei Wellen Volumen auf denselben Token wirft. Abgesichert ist der Vorverkauf durch SolidProof, das den gesamten Code geprüft und freigegeben hat, bevor der erste Euro floss. In den Krypto News gilt Pepeto längst als der nächste Shiba Inu des Jahres 2026, und der Vorverkauf läuft noch.

Fazit

Die Krypto News zu BNB zeigen ETF-Zugang, hohe Grayscale-Gewichtung und einen Kurs, der an 602 US-Dollar klebt. Selbst das Ziel von 648 US-Dollar bringt nur wenige Prozent. Das große Geld mit BNB entstand Jahre früher im Vorverkauf, als 1.000 Stück zu 0,15 US-Dollar auf 1,3 Millionen liefen. Bei 80,3 Milliarden US-Dollar Bewertung ist dieses Vielfache mathematisch nicht mehr drin. Pepeto fährt dieses Nachfragemodell zum Vorverkaufspreis und legt die Shiba Inu Reichweite darauf, die BNB nie besaß. Mit einer zweiten großen Börse neben Binance und einem Start in wenigen Tagen kauft jeder, der jetzt zugreift, auf derselben Seite wie die BNB Käufer von 2017, und am ersten Listingtag ist dieses Fenster zu.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die BNB Prognose für August 2026?

Die BNB Prognose für August 2026 liegt bei 648 US-Dollar, entscheidend ist ein Tagesschluss über 602 US-Dollar.

Wie schneidet Pepeto im Vergleich zu BNB im Vorverkauf ab?

Pepeto verbindet dasselbe Nachfragemodell einer Börse mit einer Verbreitung auf Shiba Inu Niveau. Eine zweite große Börse ist neben Binance fest zugesagt, SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft, und 10,38 Millionen US-Dollar sind eingesammelt. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.