Duisburg (ots) -Zum fünften Jahrestag der gewaltsamen Machtübernahme der Taliban am 15. August ruft die Kindernothilfe dazu auf, die dramatische Situation von Kindern in Afghanistan nicht aus dem Blick zu verlieren. Humanitäre Hilfe, Gesundheitsversorgung und der Schutz besonders gefährdeter Kinder müssen langfristig gesichert werden.Nach aktuellen Einschätzungen sind nahezu 3,7 Millionen Kinder von akuter Unterernährung betroffen. "Für viele afghanische Kinder sind Krisen, Unsicherheit und Entbehrungen inzwischen Teil ihres Alltags. Sie brauchen vor allem Verlässlichkeit: ausreichende Ernährung, Zugang zu medizinischer Versorgung, Schutz vor Gewalt und Ausbeutung sowie die Chance, sich trotz schwieriger Umstände zu entwickeln", sagt Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe.Die Ausweisung zahlreicher afghanischer Familien aus den Nachbarländern stellt Gemeinden zusätzlich vor große Herausforderungen. Angesichts der anhaltenden Krise, so Weidemann, müsse die internationale Unterstützung verlässlich bleiben. Humanitäre Organisationen und ihre lokalen Partner leisten weiterhin wichtige Arbeit, um Kinder und Familien unmittelbar zu erreichen."Fünf Jahre Krise bedeuten für ein Kind nicht einfach fünf Jahre Wartezeit - es ist ein großer Teil seiner Kindheit. Fünf Jahre mit Hunger, Angst, Krankheit oder Vertreibung, oft in Kombination mit Bildungsausfall, gefährden die Entwicklung und Zukunft einer ganzen Generation. Kinder brauchen heute Unterstützung, um unbeschwert aufzuwachsen. Deshalb dürfen wir die Mädchen und Jungen in Afghanistan nicht vergessen und müssen ihnen verlässlich zur Seite stehen", sagt Weidemann.Die Kindernothilfe wird ihre langjährige Arbeit gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen in Afghanistan fortsetzen und sich dafür einsetzen, dass Kinder und Familien auch unter schwierigen Bedingungen Zugang zu dringend benötigter Hilfe erhalten.Hintergrund:Als eine der größten Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 65 Jahren Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. In Afghanistan arbeitet die Kindernothilfe seit 2002 mit lokalen Partnerorganisationen in aktuell neun Projekten in den Provinzen Balkh, Kunduz und Kabul sowie rund um Jalalabad zusammen.Weitere Infos unter kindernothilfe.dePressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/6331280