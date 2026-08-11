In vielen Unternehmen fügen sich KI-Agenten reibungslos in den Alltag ein - in anderen hakt es. Wie aus Tools wirklich vollwertige Teammitglieder werden und wie das die Arbeitswelt grundlegend verändert, beschreiben wir in unserem Titel in der neuen Ausgabe des t3n Magazins. Software war in den vergangenen Jahren vor allem eines: ein Werkzeug. Es half uns, schneller zu arbeiten, Projekte zu organisieren und besser zu kommunizieren. Mit Künstlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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