CLS Holdings plc (CLS) hat einen weiteren Vermietungserfolg in Deutschland erzielt: Eine etablierte Physiotherapiepraxis hat einen Mietvertrag über Praxisflächen im "Adlershofer Tor" in Berlin-Adlershof abgeschlossen. Mit der Vermietung ist die Multi-Tenant-Immobilie aktuell wieder voll vermietet. Der Abschluss bestätigt die nachhaltige Nachfrage nach den flexibel nutzbaren Flächen und die starke Positionierung der Immobilie im Berliner Teilmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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