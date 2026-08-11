Mainz/Bonn (ots) -Angesichts des anhaltenden Niedrigwassers am Rhein drohe eine "historische Zweiteilung des Rheins", so der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Das wäre wirklich ein dramatisch erheblicher Einschnitt, weil eben die Fracht auf dem Rhein für die Industrie, für Gewerbe und für unsere Wirtschaft von ganz zentraler Bedeutung ist", so Ebling. Gerade auf dem Rhein würden Grundstoffe wie Erdöl und Mineralstoffe transportiert: "Insofern, wir brauchen jetzt nicht noch mehr teurere Preise an den Zapfsäulen, sondern wir sollten alles darauf konzentrieren, dass die Logistikkette aufrechterhalten wird." Die Lockerung des Sonntagsfahrverbots für LKW lindere zumindest das Problem.Sollte es zu einer Zweiteilung kommen, könne man "diesen Effekt natürlich auch nicht kurzfristig, auch durch keine politische Entscheidung, verändern", meint Ebling. Entscheidend bleibe daher mittelfristig die Resilienz der Wasserstraße Rhein zu stärken und Änderungen an der Fahrrinne vorzunehmen, so der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister bei phoenix.Das gesamte Interview finden Sie hier:https://phoenix.de/s/HF1Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6331312