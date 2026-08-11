Wo der Boden für große Solarparks knapp wird, bieten sich Wasserflächen als Alternativen an. In Deutschland ist schwimmende Photovoltaik noch eine winzige Nische, doch weltweit startet sie durch. Nie mit dem Föhn in die Badewanne! Schon als Kinder haben wir gelernt: Strom und Wasser vertragen sich schlecht. Und doch entstehen weltweit gerade megawattweise Anlagen, die sich genau diese Kombination zunutze machen: schwimmende Solarparks. Der wichtigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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