Ethereum News heute, ein Unternehmen hält 5,8 Millionen ETH und kauft jede Woche weiter

Anzeige / Werbung

Ein einziges börsennotiertes Unternehmen hält inzwischen 5.797.813 Ether und damit rund 4,8 Prozent des gesamten Umlaufangebots. BitMine kaufte allein Anfang August weitere 10.399 Token, und die Käufe laufen seit über zwölf Monaten ohne Pause. Diese Zahl gehört zu den auffälligsten Ethereum News des Sommers, weil sie zeigt, wie stark sich das Angebot verschiebt. Gleichzeitig sind die Gebühren im Netzwerk um mehr als 99 Prozent gefallen, eine Überweisung kostet heute unter zwei Cent. Trotzdem hängt der Kurs seit Wochen unter 1.950 Dollar fest. Auch die Fonds kaufen weiter, denn in der Woche bis zum 7. August flossen 244,9 Millionen Dollar netto zu. Es war die fünfte positive Woche nacheinander, ohne dass der Preis darauf antwortet.

Ethereum News, das ETH Angebot wird knapper und die Gebühren fallen

Der Ether Kurs stand am 10. August bei rund 1.920 Dollar und pendelt seit Wochen um dieselben Werte. Der Widerstand liegt bei 1.950 Dollar, darüber öffnet sich der Weg zu 2.000 Dollar. Interessanter als der Chart sind die Zahlen darunter, denn die Spot Fonds verbuchten bis zum 7. August netto 244,9 Millionen Dollar, die fünfte Gewinnwoche in Folge laut CoinMarketCap. BitMine erhöhte seinen Bestand am 3. August auf 5.797.813 Ether im Wert von etwa 10,9 Milliarden Dollar. Damit hält es rund 96 Prozent seines Ziels von fünf Prozent des Angebots.

Der nächste große Schritt heißt Glamsterdam und gilt als wichtigste Änderung seit dem Merge, mit EIP-7732 und EIP-7928 laut AMBCrypto. Die Gasgrenze soll von rund 60 Millionen auf 200 Millionen steigen und die Kapazität der ersten Ebene verdreifachen, geplant für das dritte Quartal. Für die Ethereum News heißt das eine solide Grundlage, aber bei 231 Milliarden Dollar Marktwert keine schnellen Sprünge.

Ethereum News, Pepeto ist das neue Krypto Projekt hinter den Dogecoin Vergleichen

Was BitMine mit 5,8 Millionen Ether aufbaut, lässt sich mit einem kleinen Depot nicht nachbauen, denn bei diesem Marktwert bleibt der Hebel klein. Deshalb entsteht die eigentliche Bewegung derzeit eine Ebene tiefer, direkt auf derselben Blockchain. Pepeto läuft auf Ethereum, und wohin ETH als Nächstes geht, entscheidet über den Wert, der in jedes Projekt darauf fließt.

Das neue Krypto Projekt bestätigt Fortschritte bei seinen DeFi Werkzeugen, die verändern sollen, wie der gesamte DeFi Bereich arbeitet. Die Signale rund um diesen Vorverkauf ähneln dem Muster, das vor Dogecoin auftrat, als aus gewöhnlichen Wallets über Nacht Millionäre wurden. Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, und dieselben Wallets kommen Runde für Runde zurück. Es ist dasselbe Bild wie vor dem Anstieg von Dogecoin, als DOGE unter einem Cent notierte und eine kleine Gruppe leise kaufte.

Als der Markt drehte, wurden diese Positionen ein Teil der Kryptogeschichte. Dieselbe Abfolge wiederholt sich derzeit bei Pepeto, und sie läuft schneller als damals bei Dogecoin. Pepeto hat dabei einen Vorteil, den DOGE nie besaß, denn Dogecoin erreichte 85 Milliarden Dollar ohne ein einziges funktionierendes Produkt. Als die Aufmerksamkeit nachließ, verlor der Token 87 Prozent.

Pepeto bringt dieselbe Reichweite, stützt sie aber mit einer laufenden DeFi Börse, bei der jeder Handel Kaufdruck erzeugt, und mit einer Bridge über mehrere Ketten. Für die Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfstelle hat den kompletten Code untersucht und bestätigt, noch bevor der Vorverkauf startete. Die Frage im Markt lautet deshalb nicht mehr, ob dieses Modell trägt, sondern wie viele Anleger es rechtzeitig bemerken. Wer in früheren Zyklen wirklich Vermögen aufbaute, tat das nie aus einem bereits großen Wert heraus, sondern fand seinen Einstieg vor der Masse. Unter den neuen Krypto Projekten kommt derzeit kaum eines an diese Ausgangslage heran.

Fazit

Die Ethereum News zeigen ein Netzwerk, das günstiger und stärker gefragt ist als je zuvor. Dieses Wachstum hebt jedes Projekt auf Ethereum, doch bei 231 Milliarden Dollar bleibt der Spielraum von ETH selbst begrenzt. Große Ether Adressen kaufen deshalb gerade kräftig im Vorverkauf, weil sie den Markt besser lesen als die meisten. Jeder kennt die Geschichte vom Käufer, der ETH zu 0,30 Dollar nahm, und vom DOGE Halter, aus dessen 1.000 Dollar ein Haus wurde. Genau dieses Fenster steht bei Pepeto heute offen. Bei dieser Nachfrage sind die Runden schnell voll, und sobald die Börsen öffnen, gibt es diesen Einstieg nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Ethereum News im August 2026?

Die wichtigsten Ethereum News sind 244,9 Millionen Dollar an ETF Zuflüssen bis zum 7. August und BitMines Bestand von 5.797.813 Ether. Glamsterdam folgt im dritten Quartal 2026.

Warum kaufen große Ether Wallets Pepeto vor der Notierung?

Große Ether Wallets kaufen Pepeto vor der Notierung, weil sie dasselbe Muster erkennen, das frühe ETH und SHIB Halter reich gemacht hat. Bislang sind 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, mehr auf der offiziellen Pepeto-Website.