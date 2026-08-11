Wie DER AKTIONÄR berichte, hat die Rheinmetall-Aktie am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Doch nicht nur für Rheinmetall sind die Analysten bullish gestimmt. Gleich mehrere europäische Rüstungstitel, die DER AKTIONÄR im European Defence Index gebündelt hat, erhielten heute frische Kaufempfehlungen.Mehrere Investmentbanken haben am Dienstag frische Studien vorgelegt und dabei Kurszielanhebungen und Neueinstufungen vorgenommen. Davon betroffen sind neben dem Düsseldorfer Rüstungskonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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