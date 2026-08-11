Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG



11.08.2026 / 13:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG Unternehmen: pferdewetten.de AG ISIN: DE000A2YN777 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 11.08.2026 Kursziel: 3,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Weitere Einmaleffekte führen wider Erwarten zu negativem EBITDA in 2025 - Q2 mit ~2 Mio. EUR EBITDA überrascht positiv



Die pferdewetten.de AG hat am Freitagnachmittag überraschend eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Entgegen der ursprünglich kommunizierten, leicht positiven EBITDA-Erwartung von gut 700 TEUR rechnet das Unternehmen nun mit einem negativen EBITDA im Bereich von -3,5 bis -3,8 Mio. EUR.



Ursächlich für die erneute Zielverfehlung ist eine Reihe von Sonderbelastungen in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. EUR, die im laufenden Jahresabschluss 2025 zu berücksichtigen sind. Dazu zählen erhöhte Forderungswertberichtigungen aus eingestellten Geschäftsbeziehungen (bis zu 0,9 Mio. EUR), die Aufwandserfassung aktivierter Akquisitionskosten (bis zu 0,2 Mio. EUR), ein möglicher Schuldbeitritt aus einer Akquisition (bis zu 1,1 Mio. EUR), Einmalkompensationen bei der Restrukturierung von Dienstleisterverbindlichkeiten (rund 0,4 Mio. EUR), noch nicht final wirksame Optimierungen der IT-Rechnungsstruktur (rund 1,3 Mio. EUR) sowie höhere Prüfungskosten (rund 0,3 Mio. EUR). Demgegenüber wirkte sich die Zinsanpassung der beiden Wandelanleihen von 7,50% p.a. auf 2,50% p.a. positiv aus und führte zu einem einmaligen Ergebniseffekt von rund 3,4 Mio. EUR.



Erneut positive operative Entwicklung in Q2: Im Rahmen der Ad-hoc-Mitteilung kündigte das Unternehmen zugleich ein deutlich positives EBITDA für H1/26 an, das auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen bei rund 3 Mio. EUR liegen soll, was ein EBITDA von rund 2 Mio. EUR für Q2 impliziert. Wir werten dies vor dem Hintergrund der für den deutschen Sportwettenmarkt ungünstig verlaufenen Fußball-WM positiv: Großereignisse treiben die Kundenaktivität üblicherweise, gehen wettbewerbsbedingt aber auch mit höheren Marketingkosten einher. Das frühe Ausscheiden der deutschen und türkischen Nationalmannschaft dürfte deutsche Anbieter besonders getroffen haben, da gebuchte Mediabudgets auf eine in der Folge deutlich geringere Spielaktivität trafen. Da pferdewetten.de aufgrund der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten kaum Spielraum für große Marketingkampagnen hatte, dürfte sich dieser Effekt hier weniger negativ ausgewirkt haben. Die angedeutete H1-Entwicklung stimmt daher positiv für das Gesamtjahr, zumal im ersten Halbjahr noch außerordentliche Belastungen wirkten (Jahresabschluss, Vorstandswechsel) und das H2 saisonal ohnehin stärker ausfällt.



Prognoseanpassung: Wir haben unsere Prognose für 2025 auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung nochmals angepasst; der positive Ergebnisbeitrag aus der Wandelanleihen-Anpassung reduziert jedoch den Effekt auf das Nettoergebnis. Für 2026 haben wir die Prognose aufgrund der über unseren Erwartungen liegenden H1-Entwicklung angehoben. Auch wenn das zweite Halbjahr in Anbetracht mehrerer positiver Faktoren operativ besser verlaufen könnte, halten wir unsere Schätzung weiterhin konservativ.



Fazit: Wenngleich das negative EBITDA für 2025 eine Enttäuschung darstellt, zeigt die überraschend positive Ergebnisentwicklung in H1 einen ermutigenden operativen Trend. Gleichzeitig stehen die abschließende Umschuldung der Gesellschafterdarlehen, die Ergebnisse der BaFin-Prüfung sowie die Bestellung der CFO-Position über den 31.08. hinaus weiterhin aus. Vor diesem Hintergrund belassen wir die Aktie trotz des fundamentalen Upsides vorerst auf Halten, auch wenn sie mit einem KGV von 7,6x für 2027e für spekulative Anleger allmählich ein interessantes Chance-Risiko-Profil bietet.







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