Der chinesische Roboterhersteller UNITREE sorgt vor seinem Börsendebüt in Shanghai für Schlagzeilen Der für Privatanleger vorgesehene Teil des IPO war mehr als 5.500-fach überzeichnet. Selbst eine nachträgliche Aufstockung der Retail-Tranche konnte den Andrang kaum auffangen. Zum Vergleich: Beim milliardenschweren Börsengang des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT lag die Überzeichnung zuletzt bei gut dem 200-Fachen.



UNITREE platziert 40,4 Mio. Aktien zu je 150,80 RMB und nimmt damit rund 900 Mio. $ ein. Daraus ergibt sich eine Bewertung von etwa 9 Mrd. $. Die Euphorie hat ihren Preis: Auf Basis der Ergebnisse des vergangenen Jahres kommt UNITREE auf ein KGV von 219 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von fast 36.



Operativ zählt UNITREE zu den bekanntesten chinesischen Anbietern humanoider Roboter. 2025 wurden 5.500 humanoide Systeme ausgeliefert. Rund 2 Mrd. RMB der IPO-Erlöse sollen in die Entwicklung eigener KI-Modelle für die Roboter fließen.



Ein Risiko bleibt das Auslandsgeschäft. Mehr als 40 % der Erlöse stammen aus internationalen Märkten. Die USA stehen je nach Jahr für 13,3 bis 18,4 %. Neue amerikanische Importbeschränkungen für humanoide Roboter könnten vor allem künftige Modelle treffen.



Volker Schulz



Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/





© 2026 Bernecker Börsenbriefe