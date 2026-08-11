Krypto-Anleger warten seit Wochen auf das Signal für den nächsten großen Move - und genau jetzt könnte es ernst werden. Während die US-Wirtschaft mit schwachen BIP- und Arbeitsmarktdaten alarmiert, der Schuldenberg erstmals über 40 Billionen Dollar steigt und der Dollar unter Druck gerät, sendet ausgerechnet Bitcoin wieder erste bullische Signale. Besonders spannend: Selbst negative Nachrichten wie die Verschiebung des Clarity Act, Plattform-Schließungen oder Bitcoin-Verkäufe von Strategy scheinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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