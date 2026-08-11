DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Brent-Rohöl nähert sich 90 USD - WSJ

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg fort, da die Hoffnungen auf eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus schwinden, was die Inflationsängste neu entfacht. Präsident Donald Trump reagierte am Vortag mit neuen Forderungen an den Iran. Er schrieb in den sozialen Medien, das Land solle eine Entschädigung für die Menschen zahlen, die in Konflikten und bei Protesten getötet worden seien. Dies treibt die Brent-Rohöl-Futures auf nahezu 90 US-Dollar pro Barrel. Auch die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Europa steigen, angetrieben von den Sorgen der Anleger, dass höhere Energiepreise die Inflation neu entfachen könnten. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe überstieg 4,7 Prozent und nähert sich dem im Vormonat erreichten Hoch von 2026.

Geschäftsklima der US-Kleinunternehmen im Vormonat gestiegen

Das Geschäftsklima unter den US-Kleinunternehmen ist im Juli gestiegen, da sich die Einstellungspläne verbesserten. Der Verband der unabhängigen Unternehmen (National Federation of Independent Business - NFIB) teilte am Dienstag mit, dass sein Index für den Optimismus der Kleinunternehmen auf 99,8 Punkte gestiegen sei. Dies ist der höchste Stand seit August 2025. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 97 erwartet. Die NFIB-Umfrage liefert eine monatliche Momentaufnahme der Kleinunternehmen in den USA. Diese machen fast die Hälfte der Arbeitsplätze im privaten Sektor aus.

Chinas Immobiliensektor wohl vor allmählicher fundamentaler Erholung

Chinas Immobiliensektor befinde sich wahrscheinlich in einer "allmählichen fundamentalen Erholung trotz fehlender wesentlicher zusätzlicher Konjunkturimpulse", schreiben die Analysten von HSBC in einem Kommentar. Peking habe Anfang dieses Monats Lockerungen der Beschränkungen für den Kauf von Eigenheimen eingeführt, heben sie hervor. Dies stehe im Einklang mit den Erwartungen von HSBC, dass die lokalen Regierungen wahrscheinlich "moderate Lockerungsmaßnahmen ergreifen werden, um die Verkaufsdynamik aufrechtzuerhalten", heißt es weiter. "Die Politik dient unserer Ansicht nach zunehmend der Absicherung und nicht der Stimulierung, indem sie die Preiserwartungen stabilisiert und die Stimmung der Hauskäufer verankert", so die Analysten.

Starkes BIP-Wachstum in Singapur - DBS hebt Prognose an

Die starke Wirtschaftsleistung Singapurs im ersten Halbjahr und der wahrscheinlich anhaltende globale Boom bei künstlicher Intelligenz (KI) veranlassen DBS, die BIP-Wachstumsprognose für das Land für 2026 von 4,3 auf 5,0 Prozent anzuheben. Das verarbeitende Gewerbe und der Großhandel seien im zweiten Quartal die Sektoren mit der besten Wertentwicklung gewesen, schreibt der leitende DBS-Volkswirt Chua Han Teng in einem Bericht. Die Wachstumsaussichten der handelsbezogenen Sektoren blieben in den kommenden Monaten günstig, angesichts der anhaltend starken Nachfrage nach KI-bezogener Hardware. US-Hyperscaler signalisierten weiterhin erhebliche Investitionen in die KI-Infrastruktur, so Chua. "Dies dürfte die Auslandsnachfrage nach Singapurs Exporten in den Bereichen Elektronik und Feinmechanik, einschließlich Speicherchips, serverbezogenen Produkten und Halbleiterausrüstung, weiter stützen", fügt er hinzu.

DJG/DJN/apo

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August 11, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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