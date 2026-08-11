Die aktualisierte Plattform vereint Kampagnenmanagement, CPA-Angebote und Website-Monetarisierung in einem einzigen Dashboard, damit Nutzer ihre Affiliate-Marketing-Aktivitäten effizienter von einem Ort aus verwalten können.

LIMASSOL, CY / ACCESS Newswire / 11. August 2026 / RollerAds gab den offiziellen Start seiner neuen Full-Cycle-Werbeplattform bekannt, die darauf ausgelegt ist, die Arbeitsabläufe im Bereich der digitalen Werbung zu vereinfachen, indem der gesamte Prozess in einem einzigen Arbeitsbereich gebündelt wird.

Die neue Plattform ist nun unter my.rollerads.com verfügbar, nachdem sie mehrere Monate lang in einer offenen Beta-Phase getestet und auf Grundlage von Nutzer-Feedback weiterentwickelt wurde.

"Unser Ziel war es, das Affiliate-Marketing-Management einfacher und effizienter zu gestalten", sagte Pierre Bertin, Leiter der internationalen Geschäftsentwicklung bei RollerAds. "Mit der neuen Plattform können Nutzer Kampagnen, CPA-Angebote und Monetarisierungstools in einem einzigen Dashboard verwalten, ohne zwischen mehreren Konten oder Diensten wechseln zu müssen."

Ein Dashboard für den gesamten Werbe-Workflow

Die neue RollerAds-Plattform ermöglicht es Nutzern, alle Affiliate-Marketing-Aktivitäten in einem Arbeitsbereich zu verwalten. Innerhalb eines einzigen Dashboards können Nutzer nahtlos zwischen den Bereichen "Kampagnen", "Websites" und "Angebote" wechseln, ohne separate Profile anlegen zu müssen.

Zu den Verbesserungen gehören:

Integriertes CPA-Netzwerk

Verbesserte Einrichtung und Bearbeitung von Kampagnen

Funktionen zur Monetarisierung und zum Verkauf von Domains

Schnelle Kontostandsübertragungen zwischen Arbeitsbereichen

Vollständig responsive Optimierung für Mobilgeräte und Tablets

Verbessertes Kampagnenmanagement

Der eigene Bereich "Kampagnen" enthält bekannte Tools wie:

Kampagnen

Berichte

Tracking

Werbemittelbibliothek

Tarife

Zu den weiteren Verbesserungen gehören intuitivere Kampagnen-Workflows und die Unterstützung für das Targeting von IAB-Kategorien in Direct-Click-Kampagnen.

Integriertes CPA-Netzwerk mit über 300 Angeboten

Im Rahmen des Plattform-Updates hat RollerAds das CpaRoll-Affiliate-Netzwerk in sein Ökosystem integriert. Nutzer haben nun direkt über ihren RollerAds-Account im Bereich "Angebote" Zugriff auf über 300 leistungsstarke Angebote aus mehr als 20 Verticals, darunter exklusive hauseigene Angebote.

Der Bereich "Angebote" umfasst:

Empfohlene Angebote mit starken CR-/EPC-Kennzahlen

Umfassender Angebotskatalog mit erweiterten Filteroptionen

Detaillierte Angebotsseiten mit Bedingungen und Anforderungen

Kampagnenstart mit einem Klick und automatischer Vorausfüllung der Felder

Diese Integration ermöglicht es Affiliates, von der Angebotsauswahl zum Kampagnenstart überzugehen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Website-Monetarisierung und Domain-Verkauf

RollerAds hat zudem seine Publisher-Funktionalität über den Bereich "Websites" erweitert. Jetzt können Publisher:

Websites und Landingpages monetarisieren

Geparkte Domains über DNS-Integration monetarisieren

Domains direkt über die Plattform verkaufen

Die Nutzer behalten die volle Kontrolle über die gelisteten Domains und können diese jederzeit zum Verkauf hinzufügen oder aus dem Angebot nehmen.

Vereinfachte Verwaltung der Guthaben

Jeder Arbeitsbereich (Kampagnen, Angebote und Websites) verfügt über ein eigenes Wallet-System. Nutzer können verdiente Gelder problemlos zwischen den Guthaben übertragen.

Der Vorgang funktioniert ähnlich wie eine Auszahlungsanforderung, doch anstatt Geld abzuheben, wird der Betrag direkt auf das ausgewählte Kontoguthaben überwiesen. In den Auszahlungsanforderungen und im Transaktionsverlauf werden diese Transaktionen als Transfers gekennzeichnet und enthalten Angaben zu den Quell- und Zielguthaben.

Vollständig für Mobilgeräte optimiert

Die neue RollerAds-Plattform wurde für eine nahtlose Leistung auf Desktop-, Mobil- und Tablet-Geräten entwickelt. Nutzer können Kampagnen starten, Analysen überwachen, Angebote verwalten und Budgets direkt von Mobilgeräten aus steuern, ohne dabei auf Funktionen verzichten zu müssen.

Die neue RollerAds-Plattform ist ab sofort offiziell für alle Nutzer unter my.rollerads.com verfügbar.

Weiterführende Informationen

1. Weitere Details finden Sie in der offiziellen Ankündigung von RollerAds.

2. Wenn Sie ein Video bevorzugen: In diesem YouTube-Video erklärt Pierre Bertin genau, was sich auf der Plattform geändert hat.

Über RollerAds

RollerAds ist eine globale Full-Cycle-Werbeplattform, die sich auf Affiliate-Marketing, Traffic-Monetarisierung und Performance-Werbung in verschiedenen Regionen und Verticals spezialisiert hat. Mit über 7 Milliarden Impressionen täglich, mehr als 300 leistungsstarken Angeboten sowie über 60.000 Werbekunden und 20.000 direkten Publishern baut RollerAds seine Reichweite stetig aus.

Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/4uJ0trR

Kontakt:

RollerAds

marketing@rollerads.com

QUELLE: RollerAds

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