Vancouver, British Columbia / 11. August 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) ("Deep Sea Minerals" oder das "Unternehmen") - ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert - hat heute den zunehmenden Fokus auf kritische Mineralien und den Tiefseebergbau auf nationaler Ebene beim American Mining Roundtable von Präsident Donald J. Trump begrüßt, der am 7. August 2026 im Außenministerium der Vereinigten Staaten abgehalten wurde.

Die US-Regierung kündigte Finanzierungszusagen in Höhe von rund 3 Mrd. USD für Projekte im Bereich kritischer Mineralien und Batterien sowie über 180 Mio. USD für die Ausbildung von Fachkräften und die Personalentwicklung im Bergbau an. Präsident Trump erklärte in seiner Rede, seine Regierung habe "den Tiefseebergbau genehmigt, um riesige, bisher unerschlossene Ressourcen vor unserer Küste zu erschließen". Im weiteren Verlauf der Gesprächsrunde überreichte ein Teilnehmer dem Präsidenten eine goldene Nachbildung eines polymetallischen Tiefseeknollens und erläuterte die mögliche Rolle, die Mineralien am Meeresboden in den Lieferketten für Industrie, Technik und Verteidigung der Vereinigten Staaten spielen könnten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass in den Gesprächen die zunehmende Anerkennung von Offshore-Mineralressourcen als potenzieller Bestandteil einer diversifizierten und sicheren US-Strategie für kritische Mineralien auf politischer Ebene zum Ausdruck kam.

"Tiefseemineralien sind zu einem zentralen Thema in der nationalen Debatte über Amerikas wirtschaftliche Sicherheit, Verteidigungsbereitschaft und industrielle Stärke geworden", so James Deckelman, CEO von Deep Sea Minerals Corp. "Die Aufmerksamkeit, die dem Tiefseebergbau beim American Mining Roundtable zuteilwurde, unterstreicht die Bedeutung einer transparenten, wissenschaftlich fundierten und verantwortungsbewussten Evaluierung dieser Ressourcen auf regulatorischer Ebene. Deep Sea Minerals arbeitet derzeit am Aufbau einer strukturierten Plattform, die sich an den Prioritäten der Vereinigten Staaten im Bereich kritischer Mineralien orientiert und gleichzeitig dem Umweltschutz und der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen auf das Engste verpflichtet ist."

Deep Sea Minerals Corp. setzt im Rahmen seiner Strategie auf dem Gebiet der kritischen Offshore-Mineralien laufend Maßnahmen im regulatorischen, fachlichen und ökologischen Bereich. Wie bereits im Vorfeld bekannt gegeben wurde, hat das Unternehmen bei der National Oceanic and Atmospheric Administration einen Antrag auf Erteilung einer Explorationslizenz gemäß dem Gesetz über mineralische Rohstoffe des Tiefseebodens (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act von 1980) eingebracht. Im Zusammenhang mit diesem Antrag erhielt das Unternehmen eine Feststellung der wesentlichen Erfüllung der Anforderungen. Bislang wurde noch keine Explorationslizenz erteilt, da der Antrag weiterhin behördlichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren unterliegt. Das Unternehmen hat auch noch keine Entscheidung hinsichtlich der Rohstoffförderung getroffen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass jede zukünftige Erschließung von Mineralressourcen in der Tiefsee im Rahmen strenger Umwelt- und Regulierungsbestimmungen erfolgen sollte und dabei auch die wissenschaftliche Forschung, die Einbindung von Stakeholdern und eine transparente Aufsicht Berücksichtigung finden müssen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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"James A. Deckelman"

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

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