Die erneute Auszeichnung durch EcoVadis bestätigt die kontinuierlichen Investitionen von Nu-Tek in die nachhaltige Herstellung tierfreier Nährstoffe für Zellkulturmedien sowie von Inhaltsstoffen für Fermentationsprozesse.





MINNETONKA, Minnesota, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein führender Hersteller von 100 % tierfreien (Animal-Origin-Free, AOF) Peptonen, Proteinhydrolysaten und Nährstoffen für Zellkulturmedien, hat heute bekanntgegeben, zum dritten Mal in Folge mit der EcoVadis-Bronzebewertung für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden zu sein. EcoVadis zählt zu den weltweit renommiertesten Bewertungsplattformen für unternehmerische Nachhaltigkeit und hat bereits mehr als drei Millionen Lieferanten aus 230 Branchen bewertet. Mit dieser Auszeichnung gehört Nu-Tek hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsleistung zu den besten 35 % aller bewerteten Lieferanten. Gleichzeitig verbesserte das Unternehmen sein Gesamtergebnis gegenüber der Bewertung aus dem Jahr 2025 um 14 Punkte - ein weiterer Beleg für die kontinuierlichen Fortschritte im Umweltmanagement und bei der nachhaltigen Gestaltung seiner Geschäftsprozesse.

"Biopharmazeutische Hersteller legen zunehmend Wert auf resiliente und nachhaltige Lieferketten. Deshalb setzen wir weiterhin alles daran, hochwertige Inhaltsstoffe ohne tierische Ausgangsstoffe bereitzustellen, mit denen unsere Kunden sowohl ihre Leistungs- als auch ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können", so Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek BioSciences. "Die EcoVadis-Auszeichnung nun bereits zum dritten Mal in Folge zu erhalten, ist Ausdruck des langjährigen Engagements unseres gesamten Teams für eine umweltbewusste und verantwortungsvolle Produktion."

Nu-Tek stellt Peptone und Proteinhydrolysate auf Pflanzen- und Hefebasis her, die in der Zellkultur und der mikrobiellen Fermentation eingesetzt werden. Die Produkte des Unternehmens liefern essenzielle Nährstoffe für die Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und weiteren biologischen Arzneimitteln. Mit seiner eigens für diese Anforderungen konzipierten Produktionsstätte und einem umfassenden Qualitätsmanagement unterstützt Nu-Tek biopharmazeutische Unternehmen, die auf zuverlässige und nachhaltige Partner für ihre Rohstoffversorgung setzen. Da Nachhaltigkeit die Auswahl von Lieferanten und Beschaffungsentscheidungen in der Life-Sciences-Branche zunehmend prägt, konzentriert sich Nu-Tek BioSciences weiterhin darauf, innovative Nährstoffe für Kulturmedien bereitzustellen, die Kunden bei der Entwicklung zuverlässigerer und umweltverträglicherer Bioproduktionsprozesse unterstützen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger, zu 100 % tierfreier (AOF) Peptone und Proteinhydrolysate. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne, zweckbestimmte Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com.

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1(952)936-3614

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d276ef3f-1889-4df1-a98d-edfe1aeff9b0



