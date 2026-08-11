Die Öl- und Spritpreise geraten gleich von mehreren Seiten unter Druck. Angriffe auf Raffinerien haben die Verarbeitungskapazitäten teilweise empfindlich getroffen und damit vor allem die Märkte für Benzin und Diesel belastet. Gleichzeitig zieht inzwischen auch der Preis für Rohöl wieder an. Für Verbraucher bedeutet das eine denkbar ungünstige Kombination - für einige Unternehmen könnte daraus dagegen ein lukrativer Rückenwind entstehen. Raffinerien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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