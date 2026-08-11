Umsatz und Verlust verfehlen die Erwartungen, die Aktie fällt. Doch AST SpaceMobile meldet einen Auftragsbestand von 1,3 Milliarden US-Dollar. Reicht das für die große Weltraum-Wette? Mit seinen jüngsten Zahlen hat AST SpaceMobile für Enttäuschung gesorgt. So erzielte der Spezialist für Satelliten-Internet im zweiten Quartal einen Umsatz von 31,5 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 1,16 Millionen US-Dollar. Doch dieser gewaltige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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