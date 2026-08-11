Die Commerz Real und die Bayerische arbeiten künftig bei Infrastrukturinvestments zusammen, verkünden die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung. Zum 01.01.2027 wird die Commerz Real das Fondsmanagement des Pangaea Life Blue Energy übernehmen. Pangaea Life, der ESG-Investment-Ableger der Bayerischen, erhält Verstärkung im Fondsmanagement. Der 500 Mio. Euro umfassende Pangaea Life Blue Energy wird ab dem 01.01.2027 von Commerz Real gemanagt. Commerz Real übernimmt somit die Steuerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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