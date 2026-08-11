BNB News: Kurs knackt 600 Dollar, doch bis zum Rekord fehlen 56 Prozent

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BNB hat am Montag die Marke von 600 Dollar geknackt, an der jeder Ausbruchsversuch dieses Sommers gescheitert war. Der Kurs liegt bei rund 603 Dollar, die Marktkapitalisierung bei etwa 80,4 Milliarden Dollar. Bis zum Rekord vom Oktober 2025 bei 1.376 Dollar fehlen damit trotzdem rund 56 Prozent. In derselben Woche musste die Chain zudem eine unangenehme Meldung verarbeiten, denn ein früherer Mitarbeiter startete mit einer alten Seed-Phrase einen eigenen Meme Coin. Diese BNB News zeigen starke Fundamentaldaten und einen Kurs, der sich mit dem Weg nach oben trotzdem schwer tut.

BNB News: Der Ausbruch über 602 Dollar gelingt, während die ETFs vorankommen

Laut CoinDesk legten am Montag, dem 10. August, fast alle großen Coins zu, und der Coin gewann auf Wochensicht knapp 3 Prozent. Auslöser war der schwache US-Arbeitsmarktbericht, der die Sorge vor weiteren Zinsschritten gedämpft hat. Der Kurs steht damit erstmals seit Wochen über der 100-Tage-Linie bei 602,27 Dollar. Laut CoinDCX hatte genau dieser Bereich den ganzen Sommer über jeden Ausbruch gestoppt, das nächste Ziel liegt nun bei 648,37 Dollar.

Anfang August gab es allerdings einen Rückschlag für das Vertrauen, denn ein früherer Mitarbeiter behielt eine Seed-Phrase aus einem Firmentutorial. Mit diesem Zugang startete er den Meme Coin ASTEROID und verdiente daran rund 638.000 Dollar, das Unternehmen geht rechtlich dagegen vor. Institutionell läuft es dagegen rund, denn der Spot-ETF von VanEck handelt seit Ende Mai und Grayscale gewichtet den Coin im Smart Contract Fund mit 30,6 Prozent. Trotzdem bleibt die entscheidende Zahl unverändert, denn bei 80 Milliarden Dollar wäre selbst ein Sprung auf 1.000 Dollar nur ein Plus von etwa 66 Prozent.

Warum Pepeto heute dort steht, wo BNB im Jahr 2017 stand

66 Prozent klingen nach viel, verändern aber kein Depot, und genau das ist der Punkt. Die Adressen, die aus diesem Token wirklich reich wurden, kauften 2017 zu zehn Cent, als der Markt für das Projekt noch keine Bewertung hatte. Welches Muster erkannten sie also, das der Rest des Marktes übersah? Einen Nutzungstoken zum Bruchteil eines Cents, mit echten Werkzeugen bereits vor dem ersten Listing, und genau diese Position hält Pepeto heute.

Die Plattform auf Basis von Ethereum wickelt jeden Tausch kostenlos ab, auf Ethereum, BNB Chain und Solana, drei Ketten über eine Bridge ohne Gasgebühren. Dazu prüft ein KI-Vertragsscanner jeden Token, bevor ein Handel abgeschlossen wird, damit kein Käufer ein schlechtes Projekt anfasst. Produkte, die echte Reibung beseitigen, ziehen starke Nachfrage an, und wenn diese Nachfrage zu Pepeto fließt, profitieren die Presale-Halter zuerst, weil jede Transaktion den Kurs nach oben drückt. Jeder Datenpunkt führt zur selben Schlussfolgerung, und wer die Zahlen bis hierhin verfolgt hat, erkennt das Muster längst.

Die frühen Käufer standen 2017 vor demselben Aufbau, einem Token zu 0,10 Dollar mit fertigen Werkzeugen dahinter, und aus 1.000 Dollar wurden später über 5 Millionen. Pepeto liegt heute bei 0,000000188 Dollar, bevor seine Börse irgendwo notiert ist, also auf genau dieser Stufe. Erfahrenes Kapital, das die Parallele bemerkt hat, sitzt bereits im Presale. Über 10,38 Millionen Dollar sind in einem roten Markt eingesammelt, und solche Zuflüsse entstehen nur bei echter Nachfrage.

Pepeto führt dieses Jahr alle neuen Presales nach eingesammelter Summe an, und der Vergleich mit BNB kommt vom Börsen-Token-Modell. Der Abstand zwischen Presale- und Listing-Preis war in jedem Zyklus die Stelle der größten Gewinne. Für die Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfer haben jede Zeile des Vertragscodes freigegeben, bevor der erste Käufer einsteigen konnte. Alle Produkte und Zahlen sind auf der Seite von Pepeto offen dokumentiert.

Fazit

Diese BNB News enden bei einer Frage, die sich jeder Halter selbst beantworten muss. Ein Weg von 603 Dollar zurück auf 1.000 Dollar bringt rund 66 Prozent, und das verändert kein Depot. Nach allem in diesem Artikel steht Pepeto genau auf jener Stufe, mit offenem Presale-Preis, fertigen Produkten und einer Halterbasis, die schneller wächst als damals. Der Presale läuft noch zum Einstiegspreis, und die aktuellen Signale deuten auf ein Listing in wenigen Tagen hin. Von hunderten Projekten wirkten nur wenige in dieser Phase so fertig. Diesem Start ohne eigene Position zuzusehen, während Presale-Halter dort stehen, wo in jedem früheren Zyklus die entscheidenden Gewinne entstanden, ist der Fehler, den man nie vergisst.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Kann der BNB-Kurs 2026 wieder 1.000 Dollar erreichen?

Möglich ist es, denn der Kurs müsste von rund 603 Dollar aus etwa 66 Prozent zulegen. Nach dem Ausbruch über 602 Dollar liegt die nächste Hürde bei 648,37 Dollar.

Warum kaufen große Wallets den Pepeto-Presale?

Sie kaufen den Presale, weil 66 Prozent bei einem Token dieser Größe nicht wiederholen können, was BNB ab 0,10 Dollar geliefert hat. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.