München (ots) -Die Bits & Pretzels geht in die 12. Runde und bringt 2026 ein internationales Schwergewicht auf die Bühne: Trevor Noah, der Emmy-Preisträger, Bestsellerautor mit "Born a Crime" und langjähriger Host der "The Daily Show" ist Keynote-Speaker. Zwischen dem 28. und 30. September 2026 geht es in München um die globale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Startups. Damit festigt die Bits & Pretzels erneut ihre Rolle als zentraler, strategischer Treffpunkt für das gesamte europäische Startup- und Venture-Capital-Ökosystem.Unter dem Leitmotiv "Human after all" setzt die Bits & Pretzels dieses Jahr einen bewussten Kontrast zum aktuellen KI-Hype. Im Fokus steht, was kein Algorithmus ersetzen kann: Der Mensch hinter der Idee. Die Konferenz rückt Gründerinnen und Gründer ins Rampenlicht und zeigt, wie Resilienz, Urteilsvermögen und echte Netzwerke unternehmerischen Erfolg in unsicheren Zeiten sichern. Für einen besonderen Impuls sorgt der Comedian und Moderator Trevor Noah: "Trevor Noah besitzt die einzigartige Fähigkeit, Menschen durch Neugier und Humor zusammenzubringen", erklären die Bits & Pretzels-Gründer und Gastgeber Andy Bruckschloegl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas. "Ob im Gespräch mit Staatsoberhäuptern, Wirtschaftsgrößen oder Kulturikonen - Trevor beweist immer wieder, dass Empathie und Menschenkenntnis in Zeiten des rasanten Wandels unersetzlich sind. Seine Perspektive bringt unser Motto perfekt auf den Punkt."Was erwartet die Besucher auf der Bits & Pretzels 2026?An zwei Konferenztagen teilt Trevor Noah gemeinsam mit über 200 international renommierten Speakerinnen und Speakern sein Wissen mit rund 7.500 Teilnehmenden. Neben Führungskräften zukunftsweisender Unternehmen wie Legora, n8n, Dash0 und Langdock gehört auch Bestseller-Autor und Podcast-Host Steven Bartlett ("The Diary of a CEO") zum Line-up. Das Programm bildet die Dynamik des aktuellen Markt- und Investmentgeschehens ab: Branchengrößen wie Accel, General Catalyst und Sequoia bieten Startups wertvolle Gelegenheiten zur Vernetzung. Formate wie der CIO AI Summit, die Startup Exhibition und die Investor Stage setzen gezielt und zielgruppengerecht Impulse für Wissensaustausch und neue Geschäftschancen. Den krönenden Abschluss der dreitägigen Konferenz bildet das traditionelle Networking im Schottenhamel-Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest.Über Bits & PretzelsBits & Pretzels ist Europas führendes Event für Startups und Investoren und zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland. Vom 28. bis 30. September bringt das Event während des Münchner Oktoberfests mehr als 7.500 Startup-Gründer, Investoren und führende Akteure des europäischen Innovationsökosystems zusammen. Gegründet von den Unternehmern Andy Bruckschloegl, Felix Haas und Bernd Storm van's Gravesande, verfolgt Bits & Pretzels das Ziel, europäische Technologie-Startups zu stärken und Gründern Zugang zu Wissen, Inspiration und einem starken Netzwerk zu ermöglichen. Seit 2014 hat sich die Veranstaltung als international anerkannter Treffpunkt der Startup-Szene etabliert und hochkarätige Persönlichkeiten wie Arnold Schwarzenegger, Barack Obama, Jessica Alba, Nico Rosberg, Sir Richard Branson und Tarana Burke begrüßt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website www.bitsandpretzels.com (http://www.bitsandpretzels.com).Pressekontakt:Natalia DabrowskaStartup Events GmbHnatalia@bitsandpretzels.comAssana JensenPIABO Communicationsbits-pretzels@piabo.netOriginal-Content von: Bits & Pretzels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121457/6331403