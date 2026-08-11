Ein Farmer hat sich auf KI verlassen, um seine Ernte von Unkraut zu befreien. Da der Chatbot ihm allerdings falsche Tipps an die Hand gab, verlor er dabei einen Großteil seiner Pflanzen. Was die KI ihm geraten hat. Alle KI-Modelle sind für Halluzinationen anfällig. Dabei fabulieren die Chatbots Antworten, die fernab jeder Realität liegen, und erfinden teilweise sogar "Fakten". Das führt etwa dazu, dass es eine Vielzahl von falschen Zitaten in wissenschaftlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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