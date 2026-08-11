Düsseldorf (ots) -Mehr Trainings, mehr Methoden, mehr Verkaufswissen - und trotzdem bleiben die Ergebnisse im Vertrieb vieler B2B-Unternehmen hinter den Erwartungen zurück. Während einzelne Verkäufer regelmäßig geschult werden, verändern sich Abschlussquoten, Pipeline-Qualität und Kundenansprache oft nur kurzfristig. Doch liegt das Problem wirklich am Können der Verkäufer - oder an etwas Grundsätzlicherem im Vertriebssystem?In vielen größeren B2B-Unternehmen gilt noch immer die Annahme, dass eine schwache Vertriebsleistung vor allem ein Qualifikationsproblem einzelner Verkäufer ist. Entsprechend wird in Trainings, Workshops und neue Methoden investiert. Die Hoffnung dahinter ist klar: Mitarbeiter sollen durch Trainings automatisch bessere Ergebnisse liefern. In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Vertriebsteams kehren nach Schulungen schnell zu alten Routinen zurück, die Gesprächsqualität bleibt uneinheitlich und selbst motivierte Verkäufer verlieren im Alltag an Konsequenz. Die Ursache liegt weniger im fehlenden Wissen als in Strukturen, die keine nachhaltige Verhaltensänderung ermöglichen. "Wenn Unternehmen Vertriebsprobleme ausschließlich als Trainingsfrage behandeln, verlieren sie oft den Blick auf den eigentlichen Hebel und verschenken damit erhebliches Umsatzpotenzial", erklärt Sebastian Berg von der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH."Der entscheidende Unterschied entsteht im Tagesgeschäft und damit genau dort, wo Prozesse und Umsetzung ineinandergreifen", betont Sebastian Berg. Die BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH fokussiert sich auf die nachhaltige Weiterentwicklung von Vertriebsführung und Strukturen in größeren B2B-Organisationen statt auf kurzfristige Motivation einzelner Verkäufer. Sebastian Berg bringt dafür eigene operative Vertriebserfahrung mit. Er startete mit 21 Jahren im Direktvertrieb, entwickelte sich bei BUHR & TEAM vom Vertriebsmitarbeiter bis zum Inhaber und kennt die Herausforderungen gewachsener Organisationen aus erster Hand. Gegründet wurde das Unternehmen von Andreas Buhr, Unternehmer-Mentor, Keynote-Speaker und SPIEGEL-Bestseller-Autor, der eine Vertriebsorganisation mit rund 1.000 Mitarbeitenden, 280.000 Kunden und 3,2 Milliarden Euro Umsatz aufgebaut hat. Diese Erfahrung prägt die Arbeit bis heute.Warum Verkaufstrainings im Alltag oft verpuffenViele Unternehmen investieren gezielt in die Weiterbildung ihrer Verkäufer und stellen dennoch fest, dass nachhaltige Veränderungen nicht durch einzelne Maßnahmen entstehen. In gewachsenen Strukturen wirken mehrere Teams, Führungsebenen und interne Schnittstellen gleichzeitig zusammen. Entwickelt jedes Team eigene Standards, entstehen schnell Unterschiede in der Kundenansprache, in der Pipeline-Führung und im Abschlussverhalten.Selbst gut konzipierte Trainings stoßen an ihre Grenzen, wenn sie nicht in den Führungsalltag eingebettet sind. Neue Methoden werden zwar kurzfristig angewendet, verlieren jedoch ohne klare Verbindlichkeit und Nachverfolgung an Wirkung. Der entscheidende Punkt liegt dabei weniger im fehlenden Wissen als in der fehlenden Steuerung: Führungskräfte betrachten häufig die Ergebnisse, nicht aber das Verhalten, das zu diesen Ergebnissen führt. "Ein Training kann Impulse setzen, aber ohne klare Führungsroutinen bleibt es eine Einzelmaßnahme ohne dauerhafte Wirkung", so Sebastian Berg.Vertriebsführung als Hebel - und wie sie tatsächlich wirktDie entscheidende Stellschraube für nachhaltige Vertriebsleistung liegt in der Führung. In größeren B2B-Organisationen wird der Vertriebserfolg nicht in einzelnen Gesprächen entschieden, sondern in den Routinen des Alltags. Dabei geht es vor allem darum, wie konsequent Gespräche vorbereitet werden, wie verbindlich nachgefasst wird und welche Standards tatsächlich gelten. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist der Blick auf das Verhalten hinter den Zahlen. Führungskräfte dürfen nicht nur Ergebnisse bewerten. Sie müssen erkennen, welches Verhalten diese Ergebnisse erzeugt - oder verhindert. Nach einem Training muss sichtbar werden, ob Teams anders akquirieren, anders beraten, anders nachfassen und anders mit Entscheidern sprechen.Um genau das sicherzustellen, arbeiten die Experten der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH mit klaren Führungsinstrumenten wie Performancevereinbarungen und Performance-Reviews. Diese machen messbar, ob vereinbarte Maßnahmen umgesetzt werden und ob sich Kompetenzen tatsächlich entwickeln. "Gute Führung besteht vor allem im Beziehungsmanagement", betont Sebastian Berg. "Im Kern geht es darum, gemeinsame Ziele zu verfolgen, Widerstände zu moderieren und eine nachhaltige Veränderung im Team zu bewirken. Wer nur Zahlen kontrolliert, aber das Verhalten seines Teams nicht einordnet und entwickelt, wird keine nachhaltige Vertriebsleistung aufbauen."Das Clean-Performance-System: Wie nachhaltige Vertriebsentwicklung umgesetzt wirdStrukturelle Vertriebsentwicklung entsteht dabei nicht durch Einzelmaßnahmen. Sie entsteht aus einem strukturierten, aufeinander abgestimmten Vorgehen. Die BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH setzt dafür auf das sogenannte Clean-Performance-System, das Vertriebsentwicklung in vier aufeinander aufbauende Phasen gliedert.In der Strategiephase werden Ausgangslage, Ziele, Kompetenzen und Entwicklungsfelder analysiert. Mit dem Clean Performance Check macht die BUHR & TEAM Akademie dabei 27 zentrale Kompetenzen in Leadership und Sales sichtbar und vergleicht diese mit den Standards führender Marktteilnehmer. So entsteht ein methodischer sowie datenbasierter Ausgangspunkt, auf dessen Basis Unternehmen und ihre Mitarbeitenden gezielt weiterentwickelt werden können.Darauf folgt die Inspirationsphase, in der Führungskräfte und Teams auf die Veränderung vorbereitet werden. In der Entwicklungsphase werden neue Fähigkeiten durch Intervalltrainings, Coachings und Begleitung im Alltag aufgebaut. Abschließend sorgt die Befähigungsphase dafür, dass Unternehmen die entwickelten Methoden langfristig selbst tragen können.Dieser strukturierte Ansatz stellt sicher, dass Veränderung nicht punktuell bleibt, sondern sich nachhaltig im Unternehmen verankert. Gleichzeitig kommt es entscheidend darauf an, dass Methoden im Alltag tatsächlich angewendet werden: Intervalltrainings verbinden den Lernprozess mit der Umsetzung und anschließendem Feedback über mehrere Etappen hinweg, während Einzelcoachings Führungskräfte dabei unterstützen, neue Ansätze direkt in konkreten Situationen umzusetzen. Ergänzend sorgen interne Trainerausbildungen und digitale Lernformate dafür, dass Wissen im Unternehmen verankert wird - ersetzen jedoch keine Führung. "Hunderte Mitarbeitende arbeiten nicht dauerhaft anders, nur weil sie zwei Trainingstage besucht haben. Entwicklung braucht klare Schritte, Feedback und konsequente Umsetzung", erklärt Sebastian Berg. "Vertriebsführung muss wie ein Betriebssystem funktionieren, denn einzelne Impulse ohne klare Routinen und Zuständigkeiten wirken nicht stabil."Die Bedeutung dieses Ansatzes für moderne B2B-OrganisationenGerade im größeren Mittelstand wird deutlich, dass Vertrieb nicht mehr allein über individuelle Verkaufsstärke gesteuert werden kann. Komplexere Kundenentscheidungen, längere Verkaufszyklen und steigende Anforderungen an Beratung und Zusammenarbeit erfordern stabile, klar geführte Systeme. Unternehmen, die ihren Vertrieb skalieren wollen, müssen erfolgreiche Vorgehensweisen unabhängig von einzelnen Personen machen. "Wachstum entsteht erst dann nachhaltig, wenn gute Ergebnisse nicht mehr zufällig sind, sondern reproduzierbar werden", so Andreas Buhr.In der Praxis zeigt sich, dass solche Veränderungen Zeit und Konsequenz erfordern. Projekte bei Unternehmen wie Brenntag, Hako oder Santander Mobility verdeutlichen, dass Vertriebsentwicklung über Monate oder Jahre hinweg begleitet werden muss, um die Führung und dahinterliegende Prozesse nachhaltig zu verändern. Kurzfristige Maßnahmen können Impulse geben - strukturelle Veränderungen entstehen jedoch erst durch kontinuierliche Umsetzung.Die BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH arbeitet genau an dieser Schnittstelle und verbindet Trainingsinhalte mit Führungsentwicklung und die konkrete Umsetzung im Vertrieb. Der Ansatz folgt dabei einem klaren Prinzip: Zuerst wird analysiert, wo die eigentlichen Engpässe liegen. Darauf aufbauend werden Maßnahmen entwickelt, die im Alltag greifen und konsequent umgesetzt werden.Sie möchten Ihren Vertrieb nicht länger dem Zufall überlassen und ihn stattdessen als klar geführtes System aufbauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sebastian Berg von der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH (https://buhr-team.com/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Strategiegespräch!Pressekontakt:BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbHVertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter: Sebastian BergE-Mail: info@buhr-team.comWebsite: https://buhr-team.com/Original-Content von: BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127281/6331435