Saarlouis (ots) -Viele Immobilieneigentümer im Saarland, vor allem in und um Saarlouis, verlassen sich bei der Maklerwahl auf Empfehlungen - und treffen genau deshalb die falsche Entscheidung. Denn zwischen Außendarstellung und tatsächlicher Arbeitsweise liegen oft erhebliche Unterschiede: fehlende Transparenz, schwache Vermarktung und vermeidbare Fehler im Verkaufsprozess. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an einen erfolgreichen Immobilienverkauf stetig. Woran lässt sich also erkennen, ob ein Makler wirklich seriös arbeitet?Auf den ersten Blick scheint die Auswahl eines Immobilienmaklers einfach: Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis, ein sympathisches Auftreten und ein vielversprechender Angebotspreis reichen vielen Eigentümern als Entscheidungsgrundlage. Gerade in einer stark regional geprägten Struktur wie in Saarlouis entsteht schnell Vertrauen, oft ohne die tatsächliche Arbeitsweise eines Maklers zu hinterfragen. Genau hier liegt jedoch das Risiko: Hinter einer überzeugenden Außendarstellung verbergen sich nicht selten erhebliche Qualitätsunterschiede bei der Preisermittlung, Objektpräsentation und Interessentenbetreuung. Die Folgen zeigen sich meist erst später: Immobilien bleiben zu lange am Markt, verlieren an Attraktivität oder werden unter Wert verkauft. Gleichzeitig scheitern Verkaufsprozesse an mangelnder Erreichbarkeit, unzureichender Organisation oder fehlender Nachverfolgung von Interessenten. "Ein falsch gewählter Makler fällt selten im ersten Gespräch auf, sondern erst dann, wenn sich Fehler im Verkaufsprozess nicht mehr korrigieren lassen", erklärt Michael Schäfer von der M3 Immobilien Agentur Saar."Die beste Absicherung für Eigentümer ist eine klare, nachvollziehbare Prüfung der Arbeitsweise eines Maklers, nicht sein Auftreten oder ein vermeintlich attraktives Preisversprechen", so Michael Schäfer weiter. Genau dieser Ansatz verschiebt den Fokus weg von Empfehlungen und Bauchgefühl hin zu überprüfbaren Kriterien und klaren Abläufen. Gemeinsam mit Monique Schäfer und ihrem Team der M3 Immobilien Agentur Saar begleitet er Eigentümer im Saarland beim Verkauf von Wohnimmobilien, Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien - von der ersten Bewertung bis zur Kaufpreiszahlung und rechtssicheren Übergabe. Während Michael Schäfer auf rund 13 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche zurückblickt und als ausgebildeter Immobilienkaufmann die fachliche Basis einbringt, ergänzt Monique Schäfer diese Expertise durch langjährige Vertriebserfahrung und ihre Qualifikation als Immobilienmaklerin (IHK). Gemeinsam haben sie bereits mehr als 700 Immobilien vermittelt und setzen dabei auf strukturierte Prozesse, transparente Kommunikation und eine konsequente Begleitung, die Eigentümer entlastet und typische Risiken frühzeitig reduziert.Typische Fehler bei der Maklerwahl: Warum viele Eigentümer danebenliegenViele Fehlentscheidungen entstehen nicht aus Unwissenheit, sondern aus fehlender Systematik bei der Auswahl des Maklers. Statt konkrete Kriterien anzulegen, bleibt die Bewertung eines Anbieters oft oberflächlich. Entscheidende Aspekte der Arbeitsweise werden dabei nicht strukturiert geprüft, sodass Unterschiede zwischen Anbietern kaum sichtbar werden. Dadurch fehlt eine belastbare Grundlage, um überhaupt fundiert vergleichen und entscheiden zu können.Die Folgen zeigen sich weniger in der Entscheidung selbst, sondern in der praktischen Umsetzung. Fehlende Klarheit in zentralen Bereichen des Verkaufsprozesses führt dazu, dass Immobilien an Dynamik verlieren, potenzielle Käufer abspringen oder notwendige Anpassungen zu spät erfolgen. Gleichzeitig bleibt oft unklar, welche Rückmeldungen aus dem Markt tatsächlich relevant sind und welche Konsequenzen daraus gezogen werden müssten.Welche Kriterien bei der Maklerwahl wirklich entscheidend sindUmso wichtiger ist es, die Auswahl eines Maklers nicht dem Zufall zu überlassen, sondern anhand klarer Kriterien zu prüfen. Die folgenden Punkte helfen dabei, die Arbeitsweise eines Anbieters realistisch einzuschätzen und typische Fehler im Verkaufsprozess von vornherein zu vermeiden.1. Nachvollziehbare ImmobilienbewertungEin seriöser Makler kann klar erklären, wie der empfohlene Verkaufspreis zustande kommt. Eigentümer sollten darauf achten, ob Faktoren wie Lage, Zustand, Nachfrage, Vergleichsobjekte und das regionale Marktumfeld systematisch berücksichtigt werden. Fehlt diese Herleitung, besteht das Risiko, dass der Preis nicht tragfähig ist und spätere Korrekturen notwendig werden.2. Qualität der VermarktungDie Präsentation entscheidet darüber, wie viele qualifizierte Interessenten erreicht werden. Professionelle Fotos, strukturierte Exposés, Videos und eine gezielte Platzierung auf relevanten Kanälen sind dabei zentrale Faktoren. Eigentümer sollten prüfen, ob diese Qualität konsequent umgesetzt wird oder nur bei ausgewählten Objekten zum Einsatz kommt.3. Nachweisbare Erfahrung und ReferenzenErfahrung zeigt sich nicht im Auftreten, sondern in konkreten Ergebnissen. Eigentümer sollten hinterfragen, wie viele Immobilien ein Makler bereits vermittelt hat, welche Objektarten betreut wurden und ob vergleichbare Verkaufssituationen vorliegen. Referenzen und dokumentierte Verkaufserfolge geben einen realistischen Einblick in die tatsächliche Arbeitsweise.4. Umgang mit KaufinteressentenEin entscheidender Faktor ist, wie Interessenten betreut werden. Werden Anfragen schnell beantwortet? Werden Besichtigungen strukturiert organisiert? Erfolgt eine konsequente Nachverfolgung? Nur wenn Interessenten aktiv begleitet und Rückmeldungen systematisch ausgewertet werden, lässt sich der Verkaufsprozess gezielt steuern.5. Prüfung der FinanzierbarkeitEin seriöser Makler verlässt sich nicht allein auf Aussagen von Interessenten, sondern prüft frühzeitig, ob eine Finanzierung realistisch ist. Dadurch vermeidet er, dass Verkaufsprozesse unnötig verzögert oder kurzfristig abgebrochen werden.6. Unterlagen und Risiken im BlickBereits vor dem Verkaufsstart sollte geprüft werden, ob alle relevanten Unterlagen vollständig vorliegen. Dazu zählen unter anderem Grundbuchauszüge, Energieausweise, Bauunterlagen oder Nachweise zu Eigentumsverhältnissen. Ein professioneller Makler erkennt mögliche Hindernisse frühzeitig und spricht sie offen an, bevor sie den Verkaufsprozess verzögern.Mit der richtigen Entscheidung zum erfolgreichen ImmobilienverkaufDie Wahl des Maklers entscheidet nicht nur über den Ablauf, sondern auch über das Ergebnis eines Immobilienverkaufs. Wer sich nur auf Empfehlungen, Sympathie oder hohe Preisversprechen verlässt, geht ein vermeidbares Risiko ein, mit direkten Folgen für Verkaufspreis, Dauer und Planungssicherheit.Eine strukturierte Auswahl anhand klarer Kriterien ist deshalb keine Option, sondern die Grundlage für einen erfolgreichen Verkaufsprozess. Transparente Bewertung, professionelle Präsentation, nachweisbare Erfahrung und eine konsequente Interessentenbetreuung bestimmen, ob eine Immobilie ihr volles Potenzial am Markt entfalten kann. Gerade in sensiblen Situationen wie Erbschaften oder Scheidungen sorgen klare Prozesse zusätzlich für Orientierung und Stabilität. "Am Ende zeigt sich Qualität nicht im Gespräch, sondern im Ergebnis eines Verkaufsprozesses", so Michael Schäfer abschließend. Eigentümer stehen damit vor einer klaren Entscheidung: Entweder sie verlassen sich auf äußere Eindrücke - oder sie prüfen systematisch, woran sich echte Qualität erkennen lässt und treffen eine fundierte Wahl, die sich im Ergebnis widerspiegelt.Sie möchten Ihre Immobilie in Saarlouis erfolgreich verkaufen, ohne den organisatorischen, fachlichen und rechtlichen Aufwand allein bewältigen zu müssen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der M3 Immobilien Agentur Saar (https://www.m3-saar.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:M3 IAS GmbHE-Mail: info@m3saar.deWeb: https://www.m3-saar.deOriginal-Content von: M3 Immobilien Agentur Saar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182603/6331441