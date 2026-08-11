Boomi belegt im "ISG Buyers Guide 2026 for Application Integration" Spitzenplätze in den Bereichen Produkterlebnis, Leistungsfähigkeit, Plattform und Kundenerlebnis

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass es in den ISG Buyers Guides for Application Integration 2026 als Nummer 1 unter den Softwareanbietern insgesamt eingestuft wurde.

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Boomi Ranked #1 Overall Leader in the 2026 ISG Buyers Guide for Application Integration

In dem von ISG Software Research, einem Geschäftsbereich der ISG (Information Services Group), veröffentlichten Bericht wurde Boomi in die höchste Quadranteneinstufung der ISG, "Exemplary", eingestuft. In dem Bericht von ISG heißt es: "Boomi wurde insgesamt sowie in jeder Kategorie als 'Leader' eingestuft" eine Auszeichnung, die kein anderer bewerteter Anbieter erhielt.

Leader für Fähigkeiten, Plattformen und Kundenerfahrung

Der ISG Buyers Guide untersucht, wie gut Softwareanbieter die Erwartungen ihrer Kunden erfüllen, und bewertet dabei sowohl das Produkt selbst als auch die Gesamterfahrung bei der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Boomi belegte den ersten Platz, erreichte die Nummer 1 in der Gesamtwertung sowie in den Kategorien "Funktionsumfang" und "Produkterfahrung" und wurde sowohl im Bereich "Plattform" als auch im Bereich "Kundenerfahrung" als "Leader" ausgezeichnet. Der ISG Buyers Guide bewertet Softwareanbieter hinsichtlich Produkterfahrung und Kundenerfahrung. Boomi belegte den ersten Platz in der Gesamtwertung sowie in den Kategorien "Funktionalität" und "Produkterfahrung" und wurde als "Marktführer" in den Bereichen "Plattform" und "Kundenerfahrung" ausgezeichnet. ISG führte die Breite der Integrations-, API-Management- und KI-Fähigkeiten von Boomi sowie das Engagement des Unternehmens für seine Kunden und seine Produkt-Roadmap als wesentliche Triebkräfte für diese Leistung an. ISG hob zudem ausdrücklich die Expansion von Boomi in die Bereiche agentenbasierte Integrationsentwicklung, Agentenmanagement und Governance als Alleinstellungsmerkmal hervor, das die Leistung des Unternehmens untermauert.

"Dass wir in jeder von ISG bewerteten Kategorie als 'Leader' ausgezeichnet wurden, spricht für die Stärke dessen, was wir aufgebaut haben", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Da Unternehmen nun den Schritt vom Experimentieren mit agentenbasierter KI hin zu deren operativer Umsetzung vollziehen, benötigen sie Integration, Automatisierung und Agenten-Governance, die auf einer gemeinsamen Grundlage zusammenwirken. Genau darauf hat Boomi seine Investitionen konzentriert, und diese Anerkennung spiegelt dies wider."

Zu den Highlights des ISG Buyers Guide gehören:

1. Platz als "Overall Leader": Boomi belegte unter den 24 bewerteten Anbietern den 1. Platz als "Overall Leader".

Boomi belegte unter den 24 bewerteten Anbietern den 1. Platz als "Overall Leader". "Exemplary"-Klassifizierung: ISG stufte Boomi im obersten Quadranten "Exemplary" ein.

ISG stufte Boomi im obersten Quadranten "Exemplary" ein. "Leader" in jeder Kategorie: Boomi ist der einzige Anbieter, der in allen von ISG bewerteten Kategorien als "Leader" eingestuft wurde.

Boomi ist der einzige Anbieter, der in allen von ISG bewerteten Kategorien als "Leader" eingestuft wurde. Hervorragendes Kundenerlebnis: Die höchste Punktzahl, die Boomi in diesem Bericht erzielte, entfiel auf den Bereich "Kundenerfahrung", was das starke Engagement für die Kunden, eine klare Produkt-Roadmap und ein effektives Onboarding widerspiegelt.

Die höchste Punktzahl, die Boomi in diesem Bericht erzielte, entfiel auf den Bereich "Kundenerfahrung", was das starke Engagement für die Kunden, eine klare Produkt-Roadmap und ein effektives Onboarding widerspiegelt. Investition in agentische KI: ISG würdigte die Ausweitung der Aktivitäten von Boomi auf die Entwicklung agentenbasierter Integrationen und die Agenten-Governance als Alleinstellungsmerkmal.

"Die Koordination der Kommunikation und Integration zwischen Anwendungen, Daten, Systemen, Tools und Prozessen ist unerlässlich, damit Agenten Geschäftsprozesse durch autonome Aktionen ausführen können", sagte Matt Aslett, Research Director bei ISG. "Die Platzierung von Boomi im ISG Buyers Guide 2026 for Application Integration verdeutlicht die jüngsten Investitionen des Unternehmens in die Produkt- und Kundenerfahrung sowie in die Kernkompetenzen im Bereich API- und Agentenmanagement."

Die Bewertungen des ISG Buyers Guide werden von Technologieeinkäufern in Unternehmen häufig zur Bewertung marktführender Softwarelösungen herangezogen. Boomis Platzierung auf Rang 1 und sein Status als "Leader" in allen Kategorien spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, eine einheitliche Plattform bereitzustellen, die Unternehmen dabei unterstützt, die Komplexität bei der Vernetzung von Anwendungen, Prozessen und Daten zu reduzieren und Echtzeit-Integration, Automatisierung sowie agentenbasierte KI zu fördern.

Zusätzliche Ressourcen

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Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung für KI, unterstützt das agentengestützte Unternehmen, indem Daten unternehmensweit zum Leben erweckt werden. Die Boomi Enterprise Plattform ist die aktive Datengrundlage, die die unverzichtbare Agenteninfrastruktur bereitstellt, um die Agententransformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agentendesign und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform befähigt Boomi Organisationen dazu, die Kraft der KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern befähigt Boomi Unternehmen jeder Größe dazu, schneller zu agieren, effizienter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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