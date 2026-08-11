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Dow Jones News
11.08.2026 15:09 Uhr
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MÄRKTE USA/Hoffnung auf Öffnung der Straße von Hormus dürfte stützen

DJ MÄRKTE USA/Hoffnung auf Öffnung der Straße von Hormus dürfte stützen

DOW JONES--Die US-Börsen dürften zum Start in den Dienstagshandel leicht zulegen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich gut behauptet. Ein Ende des Iran-Kriegs ist zwar noch immer nicht in Sicht, zumal US-Präsident Donald Trump die iranischen Forderungen nach Reparationsleistungen zurückgewiesen hat. Allerdings sollen die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus Fortschritte gemacht haben, meldete der Sender Al Jazeera unter Berufung auf einen Sprecher des omanischen Außenministeriums. Diese Nachricht lässt den Brentölpreis zurückkommen. Er fällt aktuell um 0,5 Prozent auf 87,32 Dollar, nachdem er sich zeitweise der Marke von 90 Dollar genähert hat.

Auch am Anleihemarkt fallen die Renditen wieder zurück. Die Zehnjahresrendite steht nun kaum verändert bei 4,69 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet.

Konjunkturdaten kommen vom Immobilienmarkt mit den Verkäufen bestehender Häuser aus dem Juli. Spannender dürfte es am Mittwoch und Donnerstag werden, wenn erst die Verbraucher- und dann die Erzeugerpreise veröffentlicht werden, von denen sich Anleger Aufschluss auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen. Die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Fed im September waren nach den überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag gesunken.

Unternehmensseitig steht Intel weiter im Blick. Der Chipkonzern hat die am Montag angekündigte Kapitalerhöhung nun auf 20 Milliarden Dollar von zuvor 15 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Aktie fällt vorbörslich knapp 1 Prozent.

Nvidia legen dagegen um 1,5 Prozent zu. Das Unternehmen hat mit Wall-Street-Firmen KI-Finanzierungsvereinbarungen im Volumen von 500 Milliarden Dollar geschlossen. Damit sollen die Kunden des Chipkonzerns bei der Finanzierung der Kosten für Rechenleistung unterstützt werden.

Derweil ist der Medienkonzern des US-Präsidenten, Trump Media & Technology, noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im zweiten Quartal hat sich der Verlust verzehnfacht. Die Aktie verliert vorbörslich 0,5 Prozent, war aber am Montag vor der Veröffentlichung der Zahlen um 8 Prozent abgesackt. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,22 -0,01    4,26      4,22 
5 Jahre           4,40 -0,01    4,44      4,39 
10 Jahre          4,69 -0,00    4,74      4,69 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr 
EUR/USD          1,1538  -0,0  -0,0004     1,1542     1,1550 
EUR/JPY          183,78  -0,0  -0,0800     183,86    183,6200 
EUR/CHF          0,9349  -0,0  -0,0003     0,9352     0,9342 
EUR/GBP          0,8546  -0,0  -0,0001     0,8547     0,8541 
USD/JPY          159,27  -0,0  -0,0300      159,3    158,9400 
GBP/USD          1,3495  -0,1  -0,0008     1,3503     1,3519 
USD/CNY          6,745  0,0  -0,0002     6,7452     6,7452 
USD/CNH          6,7462  0,0   0,0000     6,7462     6,7460 
AUS/USD          0,7062  +0,1   0,0010     0,7052     0,7064 
Bitcoin/USD      64.354,29  +0,4   241,97    64.112,32   64.528,77 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         82,25  +0,2    0,12      82,13 
Brent/ICE         87,32  -0,5   -0,40      87,72 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.398,19  +0,2    9,69    4.388,50 
Silber           65,16  -0,9   -0,57      65,74 
Platin         1.762,75  +0,6    9,75    1.753,00 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

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August 11, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)

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