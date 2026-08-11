Berlin (ots) -Klicks, Anmeldungen, Webinar-Teilnehmer und trotzdem kaum Umsatz: Viele Coaches, Berater, Dienstleister und Solopreneure investieren viel Zeit in ihren Funnel, ohne dass ihr Online-Business spürbar davon profitiert. Oft scheitert nicht der ganze Ablauf, sondern eine konkrete Stelle im Verkaufsprozess. Julia Trost unterstützt Selbstständige beim Aufbau digitaler Produkte und zeigt, woran Funnel in der Praxis häufig scheitern.Ein Verkaufsprozess kann nach außen professionell wirken und trotzdem keine Kaufentscheidungen auslösen. Gerade bei digitalen Produkten ist das problematisch: Es gibt Interesse, erste Reaktionen und scheinbar funktionierende Abläufe, doch aus dieser Bewegung entsteht kaum Umsatz. In solchen Situationen wird häufig an den offensichtlichsten Stellen nachgebessert: mehr Reichweite, neue Inhalte, ein anderer Aufhänger oder ein weiteres Angebot. Dabei liegt das eigentliche Problem oft nicht in fehlender Aktivität, sondern darin, dass Interessenten an einer entscheidenden Stelle nicht weitergeführt werden. "Wer nur mehr Reichweite einkauft, ohne den Funnel sauber zu prüfen, verschiebt das eigentliche Problem nur", erklärt Julia Trost."Ein Funnel verkauft nicht, weil er technisch vorhanden ist, sondern weil jeder Schritt zur nächsten Entscheidung führt", macht Julia Trost deutlich. Die Expertin unterstützt Coaches, Trainer, Berater, Kreative, Dienstleister und Solopreneure dabei, aus ihrem Wissen digitale Produkte zu entwickeln und damit nachhaltig Umsätze aufzubauen. In ihrem Programm ELEVATE vermittelt sie unter anderem, wie Selbstständige Angebote, Inhalte, Werbeanzeigen, Webinare und Verkaufsprozesse so aufsetzen, dass daraus nicht nur Aufmerksamkeit, sondern echte Nachfrage entsteht. Dabei steht ihr Ansatz bewusst für Verkauf ohne verpflichtende Sales Calls, künstliche Verknappung oder aggressiven Druck. Stattdessen geht es um Vertrauen, klare Kommunikation und eine Umsetzung, die nicht nur gut klingt, sondern in der Praxis verkauft.Bruchstelle 1: Die Anzeige verspricht das Falsche und zieht dadurch die falsche Erwartung anDie erste Schwachstelle entsteht oft, bevor Interessenten überhaupt auf der Landingpage ankommen. Eine Anzeige kann viele Klicks erzeugen und trotzdem am Verkauf vorbeiarbeiten, wenn sie eine Erwartung weckt, die die nachfolgende Seite nicht einlöst. "Klicks sind kein Beweis dafür, dass ein Funnel funktioniert. Sie zeigen erst einmal nur, dass ein Versprechen neugierig gemacht hat", ordnet Julia Trost ein. Entscheidend ist deshalb, ob die Botschaft der Anzeige zur Landingpage, zum Webinar und letztlich zum Angebot passt.Genau hier verlieren viele Selbstständige bereits die ersten potenziellen Käufer. Wird in der Anzeige ein schneller, sehr konkreter oder besonders emotionaler Nutzen angedeutet, auf der Landingpage aber ein anderes Thema erklärt, entsteht ein Bruch. Interessenten klicken mit einer bestimmten Erwartung, finden diese Erwartung anschließend nicht wieder und springen ab. Das Problem liegt dann nicht zwingend an der Anzeige selbst, sondern an der fehlenden Verbindung zwischen Aufmerksamkeit und nächstem Schritt. Wer also Klicks bekommt, aber kaum Anmeldungen sieht, sollte nicht sofort mehr Budget in neue Anzeigen stecken, sondern zuerst prüfen, ob Anzeige und Landingpage wirklich zusammenpassen.Bruchstelle 2: Die Landingpage erklärt zu viel und verkauft dadurch zu wenigDie zweite Bruchstelle zeigt sich dort, wo Interesse eigentlich in eine konkrete Handlung übergehen müsste: auf der Landingpage. Wer hier viele Besucher hat, aber nur wenige Anmeldungen oder Käufe erzielt, hat häufig keine Verkaufsseite gebaut, sondern eine Erklärseite. "Die Landingpage darf nicht nur zeigen, was es gibt. Entscheidend ist, dass Interessenten sich konkret vorstellen können, wie sich ihr Leben durch das Angebot verändert", bringt Julia Trost das Problem auf den Punkt. Gerade Anbieter digitaler Produkte verlieren hier oft Menschen, die grundsätzlich interessiert wären, aber nicht stark genug zur Entscheidung geführt werden.Der Unterschied ist entscheidend. Eine Erklärseite liefert Inhalte, Hintergründe und Details. Eine Verkaufsseite macht dagegen deutlich, welches Problem gelöst wird, warum das Angebot relevant ist und was sich für die Zielgruppe konkret verändert. Statt nur zu kommunizieren, was im Angebot enthalten ist, geht es darum, Bilder im Kopf entstehen zu lassen - etwa, wie sich ein Ergebnis im Alltag anfühlt oder welche spürbare Erleichterung dadurch entsteht. Bleibt diese Vorstellung zu vage, reicht auch eine gute Anzeige nicht aus. Dann kommen zwar Klicks auf der Seite an, aber sie werden nicht in Anmeldungen oder Käufe übersetzt. Liegt die Klickrate hoch, die Conversion zur Anmeldung aber deutlich darunter, sollte deshalb nicht zuerst die Anzeige infrage gestellt werden. Entscheidend ist die Frage, ob die Landingpage wirklich verkauft oder nur informiert.Bruchstelle 3: Das Webinar liefert Wissen - aber keinen KaufgrundIm Webinar zeigt sich oft, ob ein Funnel wirklich verkauft oder nur Interesse sammelt. Die Teilnehmer sind da, hören zu und nehmen Inhalte mit, doch am Ende bleibt der Kauf aus. Das passiert häufig, wenn das Webinar fachlich sauber aufgebaut ist, aber zu emotionslos bleibt. "Ein Webinar darf nicht nur Wissen weitergeben. Entscheidend ist die Energie, mit der Inhalte vermittelt werden, und ob Menschen wirklich emotional abgeholt werden", macht Julia Trost deutlich. Genau dieser Punkt entscheidet darüber, ob aus Aufmerksamkeit eine Kaufentscheidung wird.Wissen allein reicht dafür nicht aus. Wer im Webinar nur erklärt, was möglich ist oder welche Inhalte im Angebot enthalten sind, bleibt oft auf einer rein rationalen Ebene. Entscheidend ist jedoch, dass die Inhalte emotional aufgeladen werden, sodass die Zielgruppe nicht nur versteht, sondern auch spürt, warum eine Veränderung relevant ist. Es geht darum, Bilder entstehen zu lassen, die eigene Situation greifbar zu machen und eine klare Sehnsucht nach dem Ergebnis zu erzeugen.Gerade im Pitch, also dem Moment, in dem das Angebot vorgestellt wird, zeigt sich dieser Unterschied besonders deutlich. Bleibt dieser Teil zu sachlich und distanziert, fehlt die emotionale Verbindung - und damit der Impuls, eine Entscheidung zu treffen. Ein Webinar verkauft deshalb nicht durch mehr Informationen, sondern durch Energie, Emotion und die Fähigkeit, Menschen innerlich zu bewegen.Bruchstelle 4: Der Nachverkauf bleibt zu schwach und Interessenten werden zu früh allein gelassenViele Verkäufe scheitern nicht im Webinar selbst, sondern danach. Interessenten haben zugehört, das Angebot verstanden und grundsätzlich Interesse entwickelt, kaufen aber trotzdem nicht sofort. Genau an dieser Stelle hören viele Selbstständige zu früh auf. Sie schicken ein oder zwei Erinnerungs-Mails und wundern sich anschließend, warum der Umsatz ausbleibt. "Wer nach dem Webinar nicht klar nachfasst, lässt Menschen mit ihren offenen Fragen allein", stellt Julia Trost klar. Dabei entstehen Kaufentscheidungen häufig erst nach mehreren Berührungspunkten, wenn Einwände geklärt, Nutzen wiederholt und die nächsten Schritte deutlich gemacht wurden.Nachverkauf bedeutet deshalb nicht, Interessenten künstlich unter Druck zu setzen. Es geht darum, sie sauber durch die Entscheidung zu führen. Eine wirksame E-Mail-Sequenz erinnert nicht nur an die Kaufmöglichkeit, sondern greift typische Zweifel auf, macht den Wert des Angebots noch einmal greifbar und kommuniziert eine echte Deadline verständlich. Julia Trost zufolge kann eine zu kurze Nachverkaufs-Sequenz einen erheblichen Teil des möglichen Umsatzes kosten. Denn ohne Erinnerung, nachvollziehbare Frist und konkrete Kaufgründe wird die Entscheidung oft vertagt, obwohl das Angebot eigentlich passt. Der Punkt ist also nicht toxischer Druck, sondern Führung im Verkaufsprozess: Wer verkauft, darf Interessenten auch respektvoll daran erinnern, dass eine Entscheidung ansteht.Bruchstelle 5: Das Angebot erreicht die falschen Menschen und verkauft deshalb nichtDie fünfte Bruchstelle ist oft die unangenehmste, weil sie nicht sofort sichtbar wird. Anzeige, Landingpage, Webinar und Nachverkauf können sauber aufgebaut sein, aber trotzdem bleibt der Umsatz aus. In diesem Fall liegt das Problem häufig nicht an der Technik oder am Ablauf, sondern an der Passung zwischen Angebot und Zielgruppe. "Wenn alles im Funnel funktioniert und trotzdem kaum jemand kauft, muss man ehrlich prüfen, ob die richtigen Menschen angezogen werden", betont Julia Trost. Denn ein Angebot kann fachlich gut sein und dennoch nicht verkaufen, wenn es Menschen erreicht, deren Problem oder Bedarf nicht dazu passt.Gerade bei digitalen Produkten wird dieser Punkt oft unterschätzt. Viele Selbstständige sprechen eine Zielgruppe an, die zwar interessiert wirkt, aber keine echte Kaufbereitschaft mitbringt. Andere ziehen Menschen an, die ein anderes Problem gelöst haben möchten, als das Angebot tatsächlich behandelt. Dann wird der Funnel schnell als gescheitert bewertet, obwohl die eigentliche Ursache tiefer liegt: Das Angebot trifft nicht den richtigen Nerv. Wer technisch alles richtig aufgebaut hat und trotzdem kaum Käufe sieht, sollte deshalb nicht sofort den gesamten Verkaufsprozess verwerfen. Wichtiger ist die Frage, ob die angezogenen Interessenten wirklich das passende Problem haben, den Wert des Angebots erkennen und bereit sind, dafür eine Kaufentscheidung zu treffen.Klarheit statt mehr Reichweite: Warum nicht jeder Funnel neu gebaut werden mussAusbleibende Verkäufe bedeuten nicht automatisch, dass der gesamte Funnel unbrauchbar ist. Häufig hilft es nicht, mehr Reichweite einzukaufen, neue Inhalte zu produzieren oder direkt das nächste Angebot zu entwickeln. Wichtiger ist die Prüfung der Punkte, an denen Interessenten aussteigen: Anzeige, Landingpage, Webinar, Nachverkauf oder die Passung zwischen Angebot und Zielgruppe. "Viele Selbstständige suchen die Lösung in mehr Sichtbarkeit, obwohl ihr Verkaufsprozess an einer ganz konkreten Stelle nicht weiterführt", erklärt Julia Trost.Funktionierende Funnel verbindet Julia Trost deshalb nicht mit toxischem Verkaufsdruck, sondern mit Klarheit. Wer digitale Produkte verkauft, braucht keine künstliche Panik, sondern klare Kaufgründe, nachvollziehbare Fristen und ein Angebot, das zur Zielgruppe passt. Auch kleinere Reichweiten können ausreichen, wenn Vertrauen besteht und der Funnel Interessenten Schritt für Schritt zur Entscheidung führt. Für Selbstständige bedeutet das: Nicht immer muss der Verkaufsprozess komplett neu aufgesetzt werden. Oft reicht es, die eigentliche Bruchstelle zu erkennen und dort gezielt nachzuschärfen.Sie möchten herausfinden, an welcher Stelle Ihr Funnel aktuell Umsatz liegen lässt und wie Sie digitale Produkte klarer, vertrauensvoller und ohne aggressiven Verkaufsdruck verkaufen können? Dann informieren Sie sich jetzt über Julia Trost und ELEVATE unter: https://juliatrost.de/Pressekontakt:Julia Trost LLCVertreten durch: Julia Trost3833 Powerline RD Suite 201Fort LauderdaleFlorida, US 33309E-Mail: kontakt@juliatrost.deWebsite: https://juliatrost.de/Original-Content von: Julia Trost, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182061/6331447