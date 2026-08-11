SpaceX ist trotz der Freigabe von 911,5 Millionen Aktien nach Ablauf der ersten Lock-up-Frist kräftig gestiegen und kurzzeitig wieder auf den IPO-Preis zurückgekehrt. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer Zone, die über die nächste Bewegung entscheiden dürfte. Kursziele trotz Verkaufsdruck angehoben Am 6. August wurden nach Ablauf der ersten Lock-up-Frist rund 911,5 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von etwa 100 Milliarden US$ handelbar, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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