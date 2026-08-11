Der Börsengang von Anthropic steht möglicherweise kurz bevor. Das IPO des KI-Modellentwicklers dürfte der größte Börsengang der Geschichte werden. Aber ist die Aktie von Anthropic auch einen Kauf wert? Auf Roadshow Bevor ich eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage gebe, will ich kurz auf die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf das Anthropic-IPO eingehen. Medienberichten zufolge führt das Tech-Unternehmen derzeit vorbereitende Gespräche mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de