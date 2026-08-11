Bernstein Research hält an seiner Einschätzung zur CTS Eventim-Aktie fest. Das Analysehaus aus den USA bekräftigt das "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 94,00 €. Analystin Annick Maas hat sich in ihrer Studie dabei gezielt einem Bereich gewidmet, der im Schatten des Kerngeschäfts steht. Das White-Label-Geschäft im Fokus Konkret beleuchtet Maas das White-Label-Segment. CTS Eventim stellt dort Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM-Systeme, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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