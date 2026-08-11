Seit 65 Jahren schon macht der Deutsche Wetterdienst Wettervorhersagen. Vieles lässt sich mittlerweile gut berechnen, doch vor allem ein atmosphärisches Phänomen sorgt für große Probleme. Keine Frage, Wetterprognosen können für die Wochenend- und Partyplanung ziemlich wichtig sein. Noch mehr sind sie es allerdings, wenn Extremwetter droht, wenn Flugzeuge sicher von A nach B kommen sollen und der Output der Erneuerbaren berechnet werden muss. Roland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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