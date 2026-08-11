Bonn (ots) -Noch immer verkaufen viele Eigentümer ihre Mehrfamilienhäuser als Ganzes. Was ihnen dabei vor allem die Abwicklung erleichtern soll, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen schnell als erhebliches Verlustgeschäft. Warum? Weil das einzelne Gebäude für professionelle Aufteiler nicht nur ein Bestandsobjekt, sondern der Ausgangspunkt für mehrere einzelne Kapitalanlageimmobilien sein könnte. Wie das für Verkäufer, Makler und Anleger gleichermaßen zum entscheidenden Unterschied werden kann und welche Rolle die WKB Gruppe dabei spielt, erfahren Sie hier.Auf den ersten Blick stellt sich beim Verkauf eines Mehrfamilienhauses vor allem eine Frage: Wer kauft das Objekt und zu welchem Preis? In der Praxis ist die Sache jedoch weitaus komplexer, denn gerade bei älteren Bestandsimmobilien ist die Unsicherheit groß. Dach, Fassade, Heizung, Gemeinschaftseigentum oder sichtbarer Sanierungsbedarf können den Verkauf erschweren oder spätere Nachverhandlungen auslösen. Während sich die meisten Eigentümer also einen strukturierten, sicheren Verkaufsprozess wünschen, erleben sie oftmals nur zähe Verhandlungen und unerwartet aufwendige Abläufe. Gleichzeitig bewerten klassische Käufer ein Objekt oft ausschließlich nach dem aktuellen Zustand, ohne aber das Entwicklungspotenzial mitzudenken. "Wird ein Mehrfamilienhaus nur als Bestandsobjekt betrachtet, bleiben erhebliche Wertpotenziale fast zwangsläufig unberücksichtigt. So werden Entscheidungen letztlich nur auf Basis unvollständiger Perspektiven getroffen und Verkaufspreise bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück", erklärt Jona Kreiselmeyer von der WKB Gruppe hierzu."Umso wichtiger ist es, einen Käufer zu finden, der einen erweiterten Blick darauf hat und den gesamten Weg kennt", fügt Jan Bergann hinzu. Genau darauf hat sich auch die WKB Gruppe spezialisiert: Das Unternehmen kauft Mehrfamilienhäuser ab etwa zehn Wohnungen sowie größere Wohnanlagen mit teils über 100 Wohneinheiten an, teilt sie rechtlich in einzelne Eigentumswohnungen auf und verkauft diese anschließend an private Kapitalanleger. Jona Kreiselmeyer verantwortet dabei den Abverkauf der Wohneinheiten und bringt Erfahrung aus der Vermittlung und dem Verkauf von beinahe 800 Wohnungen mit. Jan Bergann ist währenddessen für den Ankauf und die wirtschaftliche Prüfung zuständig. Zuletzt verantwortet Christian Wolf Gebäudezustand, Renovierung, Sanierung sowie technische Revitalisierung und bringt hierfür Erfahrung aus einem früheren Handwerksbetrieb mit fast 40 Mitarbeitern, einen Meistertitel sowie einen Sachverständigen-Hintergrund mit. Gemeinsam verbindet die WKB Gruppe damit Ankauf, Finanzierung, technische Prüfung, rechtliche Aufteilung, mögliche Revitalisierung und Einzelverkauf in einem durchgängigen Geschäftsmodell.Was professionelle Aufteilung bei der WKB Gruppe bedeutetGrundsätzlich folgt die Aufteilung von Mehrfamilienhäusern stets einem klaren rechtlichen und wirtschaftlichen Ablauf. Ein entsprechendes Objekt wird dabei in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt. Grundlage hierfür ist die Teilungserklärung. Darin wird festgelegt, welche Gebäudeteile Sondereigentum und welche Gemeinschaftseigentum sind. Ersteres umfasst in diesem Kontext die einzelnen Wohnungen, die separat verkauft werden können. Zum Gemeinschaftseigentum zählen hingegen Dach, Fassade, Treppenhaus, Heizung oder Außenanlagen, die allen Eigentümern gemeinsam zugeordnet sind.Durch eine solche Struktur werden Mehrfamilienhäuser für private Kapitalanleger überhaupt erst zugänglich. Entscheidender Vorteil dabei: Einzelne Wohnungen sind meist leichter zu finanzieren und zu verwalten als ein komplettes Haus. Genau deshalb interessieren sich viele Anleger eher für einzelne Wohneinheiten als für ein gesamtes Mehrfamilienhaus. Für Verkäufer eröffnet sich damit eine Käufergruppe, die beim Direktverkauf des Gesamtobjekts oft gar nicht erreichbar wäre. "Das ist der entscheidende Punkt: Durch die Aufteilung entsteht ein Produkt, das für eine völlig andere Käufergruppe relevant ist - das verändert die Verwertungslogik eines Mehrfamilienhauses grundlegend", betont Jona Kreiselmeyer.Ankauf mit klarer Weiterverwertungslogik: Wie die WKB Gruppe konkret vorgehtDie WKB Gruppe kauft Mehrfamilienhäuser dabei aber nicht ins Blaue hinein. Im Gegenteil: Schon vor dem Ankauf wird geprüft, ob Aufteilung, technische Ertüchtigung, Finanzierung und späterer Abverkauf der einzelnen Wohnungen funktionieren. So werden die fraglichen Objekte bewusst nicht nur in ihrem heutigen Zustand bewertet. Entscheidend ist der gesamte Weg: vom Ankauf über die Aufteilung und mögliche Revitalisierung bis zum späteren Einzelverkauf. So muss jede einzelne Wohnung bestimmte Anforderungen erfüllen. Konkret soll sie für private Kapitalanleger finanzierbar, beurkundbar und verwaltbar sein.Bei vollständiger Unterlagenlage kann Jan Bergann hierbei kurzfristig einschätzen, ob ein Mehrfamilienhaus ankaufbar ist und ob Aufteilung, Finanzierung und Weiterverkauf wirtschaftlich sinnvoll sind. Für Makler und Verkäufer bedeutet das vor allem: weniger Unklarheit, mehr Planungssicherheit. Hinzu kommt, dass die WKB Gruppe Eigenkapitalnachweise und Finanzierungsbestätigungen vorlegen kann, um ihre Zahlungsfähigkeit im Ankaufprozess zu belegen. "Wir wissen immer schon vor dem Kauf, was danach passiert. Das gibt Verkäufern zusätzliche Sicherheit und Maklern die Möglichkeit, ihren Mandanten früh zu zeigen, ob ein Objekt realistisch verkauft und weiterverarbeitet werden kann", erläutert Jan Bergann.Technische Prüfung als Basis für VertrauenEin zentrales Element im Modell der WKB Gruppe ist zudem die technische Prüfung. Denn der Zustand von Dach, Fassade, Heizung und Gemeinschaftseigentum entscheidet maßgeblich darüber, ob spätere Käufer Vertrauen in das Produkt haben. Gerade private Kapitalanleger wollen hierbei einschätzen können, was auf sie zukommt und wie es um den Erhaltungszustand bestellt ist. Etwaiger Sanierungsbedarf wird dabei nicht pauschal als Ausschlussgrund behandelt. Stattdessen kann die WKB Gruppe technische Mängel fachlich einordnen und kalkulieren.Bei Bedarf werden zudem gezielte Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum durchgeführt, um offensichtlichen Sanierungsstau zu verringern. Typisch sind etwa Arbeiten an Fassade, Dach, Heizung oder gemeinsam genutzten Gebäudebereichen. Solche Verbesserungen erleichtern den späteren Einzelverkauf, weil sie Unsicherheiten bei absehbaren Instandhaltungsthemen verringern. "Wenn ein Kapitalanleger eine Wohnung kauft, will er wissen, was auf ihn zukommt. Offene technische Fragen am Gemeinschaftseigentum sind dabei ein echtes Hindernis. Deshalb klären wir sie, bevor das Produkt in den Vertrieb geht", so Christian Wolf.Voll verwaltete Kapitalanlageimmobilien als Produkt: Wie am Ende alle Beteiligten profitierenDie aufgeteilten Wohneinheiten verkauft die WKB Gruppe schließlich über den eigenen Vertrieb und über Vertriebspartner ausschließlich an private Kapitalanleger. Eine Eigennutzung ist demnach nicht vorgesehen. Stattdessen sind die Wohnungen als langfristige Kapitalanlage gedacht. Damit dieses Modell trägt, übernimmt die WKB Gruppe im Verkaufsprozess zentrale Schritte wie Beratung, Finanzierung, Notartermin und Nachbetreuung. Auch nach dem Kauf ist die Struktur auf Entlastung ausgelegt: Operative Aufgaben wie Vermietung, Nebenkostenabrechnung und Mieterkommunikation werden professionell betreut."Am Ende entsteht dadurch eine Lösung, von der alle Beteiligten spürbar profitieren", fasst Jona Kreiselmeyer zusammen. Demnach erhalten Eigentümer nicht nur ein Kaufangebot für das Gesamtobjekt, sondern einen Käufer, der den weiteren Weg bis zur einzelnen Kapitalanlageimmobilie mitdenkt und beherrscht. So wird der Wert eines Mehrfamilienhauses nicht nur aus dem aktuellen Bestand abgeleitet, sondern auch aus dem Potenzial der einzelnen Wohnungen nach Aufteilung und Weiterverkauf. Makler profitieren davon, dass die WKB Gruppe schnell und fachlich belastbar einschätzen kann, ob ein Objekt für dieses Modell geeignet ist oder nicht. Das spart Zeit und schafft früh Klarheit im Verkaufsprozess. Anlegern wird unterdessen der Zugang zu voll verwalteten Kapitalanlageimmobilien ermöglicht.Sie wollen Ihr Mehrfamilienhaus verkaufen und dabei jegliche Potenziale voll ausschöpfen? Dann nehmen Sie Kontakt zur WKB Gruppe (https://wkb-gruppe.de/) auf und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:WKB Management GmbHE-Mail: info@wkb-gruppe.deWeb: https://wkb-gruppe.deOriginal-Content von: WKB Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181551/6331460