Gestützt von Signalen eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag leicht im Plus eröffnen. Rund eine Stunde vor Börsenstart signalisierte der Broker IG für den Dow Jones Industrial einen Gewinn von 0,03 Prozent bei 53.992 Punkten. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt 0,30 Prozent höher bei 29.712 Zählern.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
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