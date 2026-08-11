Krypto News: XRP-ETFs verlieren 93 Prozent Zufluss, doch die Wale kaufen genau jetzt

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Die wöchentlichen Zuflüsse in XRP-ETFs sind um rund 93 Prozent eingebrochen und lagen zuletzt bei nur noch 1,01 Millionen Dollar. Eine Woche zuvor waren es 14,86 Millionen Dollar, im ersten Monat nach dem Start sogar 666 Millionen. Institutionelles Geld hat sich über die regulierten Produkte also weitgehend zurückgezogen. Die Kette erzählt in derselben Woche eine völlig andere Geschichte. Große Mengen Token verließen die Handelsplätze, was üblicherweise auf Akkumulation hindeutet. Die Krypto News liefern damit zwei Signale, die sich zu widersprechen scheinen. Welches davon historisch das verlässlichere war, entscheidet darüber, wo jetzt noch Rendite entsteht.

Krypto News: Warum die XRP Prognose gerade zwei gegensätzliche Signale sendet

Die börsengehandelten XRP-Produkte in den USA haben ihre schwächste Phase seit dem Start hinter sich. Laut BeInCrypto fielen die Wochenzuflüsse von 14,86 Millionen Dollar auf 1,01 Millionen Dollar. Das verwaltete Vermögen sank im selben Zeitraum von 988,78 Millionen auf 964,21 Millionen Dollar. Im Juli kamen insgesamt nur 27,29 Millionen Dollar zusammen, an elf von 22 Handelstagen floss überhaupt kein Geld.

Die großen Adressen verhalten sich völlig anders. Glassnode-Daten weisen für den 6. August einen Abfluss von über zwei Millionen XRP aus, ein klassisches Zeichen für Akkumulation. Am selben Tag drehten die ETF-Ströme ins Plus, mit 3,45 Millionen Dollar als stärkstem Tageswert. Das Token selbst hat sich nach einem Rücksetzer auf 1,01 Dollar wieder auf etwa 1,03 Dollar erholt.

Der breite Markt stützt diese Erholung, denn Bitcoin gewann laut CoinDesk 3,7 Prozent auf Wochensicht und die Bitcoin-ETFs sammelten in ihrer besten Woche seit April 854 Millionen Dollar ein. Analysten nennen weiterhin 5 Dollar als Basisszenario und 10 Dollar als optimistische Variante. Bei rund 64 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung wäre selbst der obere Wert ein Faktor von etwa sieben. Wer in Krypto wirklich früh reich wurde, schaffte das nie mit einem Schwergewicht, sondern mit einem Projekt, das damals fast niemand kannte.

Krypto News zu den XRP-Walen: Genau diese Wallets tauchen jetzt bei Pepeto auf

Denn dieselben Wallet-Daten zeigen Einstiege aus dem XRP-Umfeld in einem Projekt, das noch nicht einmal gelistet ist. Es heißt Pepeto und hat gerade ein Sicherheitsupdate für seine DeFi-Börse angekündigt. Das Update zieht die KI-gestützte Vertragsprüfung über die Cross-Chain-Bridge und die Swap-Engine zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana.

Der Grund, warum Händler weiterhin zentrale Börsen wie Binance nutzen, ist einfach. Es geht um Geschwindigkeit, niedrige Kosten und das Vertrauen, dass die gelisteten Token echt sind. DeFi hat diese drei Punkte bisher nie gleichzeitig gelöst. Das Protokoll von Pepeto betreibt eine gebührenfreie Ausführungsebene über Ethereum, BNB Chain und Solana, in die eine KI eingebaut ist, die jeden Smart Contract vor dem Handel auf Betrugsmuster prüft. Ein Händler bekommt damit die Geschwindigkeit und die Kosten einer zentralen Börse zusammen mit der Kontrolle und der Sicherheit von DeFi.

Der Vorverkauf gilt als geschützt, weil SolidProof das gesamte Protokoll samt Programmcode überprüft und verifiziert hat, bevor die erste Phase öffnete. Die Börse befindet sich vor der Binance-Notierung in der letzten Testphase. Die Zahlen bewegen sich schneller, als der Nachrichtenzyklus sie erfassen kann, und einzelne Phasen verkaufen sich in Tagen statt in Wochen. Wallet-Daten zeigen Einstiege großer XRP-Halter mit ernsthaftem Kapital und nicht mit Testpositionen. Insgesamt wurden im Vorverkauf bereits über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt.

Der Grund für diese Rotation liegt in der Größenordnung, denn ein Schwergewicht wie XRP braucht für seine Ziele einen Markt von mehreren hundert Milliarden Dollar. Bei Pepeto steht dagegen nur eine einzige Notierung zwischen dem heutigen Vorverkaufspreis und dem offenen Markt, und die rückt nach Angaben des Teams sehr bald näher. Alle Signale rund um Pepeto deuten damit auf eine Ausgangslage, die Anleger in früheren Zyklen selten so früh gefunden haben.

Fazit

Die Krypto News zeigen bei XRP eine institutionelle Pause und gleichzeitig stille Akkumulation auf der Kette. Beide Signale beschreiben denselben Markt, führen aber zu völlig unterschiedlichen Entscheidungen. Die Wallets, die ihr Vermögen früh mit XRP aufgebaut haben, sitzen längst im Pepeto-Vorverkauf. Jeder Zyklus hat gezeigt, dass die Erfolgsgeschichten von jenen kommen, die großen Wallets früh gefolgt sind, während die Wartenden am Ende teuer nachkaufen. Die Phasen verkaufen sich jede Woche schneller, und der Einstiegspreis steigt mit jeder abgeschlossenen Runde. Wer heute einsteigt, sichert sich einen Preis, den es nach der Notierung so nicht mehr geben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeuten die schwachen ETF-Zuflüsse für den XRP-Kurs?

Sie entziehen dem Kurs die wichtigste institutionelle Nachfrage. Die Wochenzuflüsse fielen um 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar, während am 6. August über zwei Millionen Token die Börsen verließen.

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