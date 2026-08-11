Aktie im Fokus: Hochtief | Kursentwicklung und Chartanalyse

Der Bau- und Infrastrukturkonzern HOCHTIEF hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Treiber sind vor allem die starke Nachfrage nach Rechenzentren sowie Großprojekte in der Energiewende.

- Hochtief WKN: 607000 - ISIN: DE0006070006 - Ticker (Xetra/Deutsche Börse): HOT

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Starkes operatives Wachstum - Anhebung der Prognose: Hochtief profitierte im zweiten Quartal von der hohen Nachfrage nach Rechenzentren und Infrastrukturprojekten. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 40 - auf 263,2 Mio. EUR, weshalb das Jahresziel für den Nettogewinn auf 1,025 bis 1,1 Mrd. EUR angehoben wurde.

Hochtief profitierte im zweiten Quartal von der hohen Nachfrage nach Rechenzentren und Infrastrukturprojekten. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 40 - auf 263,2 Mio. EUR, weshalb das Jahresziel für den Nettogewinn auf 1,025 bis 1,1 Mrd. EUR angehoben wurde. Strategischer Ausbau im Zukunftsmarkt Energie: Die australische Tochtergesellschaft UGL erweitert gemeinsam mit Tesla einen der größten Batterie-Energiespeicher Australiens um 227 MW. Damit stärkt der Konzern seine Position bei Erneuerbaren Energien und Großspeicher-Projekten.

Die australische Tochtergesellschaft UGL erweitert gemeinsam mit Tesla einen der größten Batterie-Energiespeicher Australiens um 227 MW. Damit stärkt der Konzern seine Position bei Erneuerbaren Energien und Großspeicher-Projekten. Chartbild aktuell in der Konsolidierung: Trotz hervorragender Fundamentaldaten verharrt die Aktie in einer Seitwärtsspanne unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20 - SMA50). Für neue kaufmännische Impulse muss der Kurs nachhaltig die SMA50 bei rund 474,54 EUR überwinden.

Fundamentaldaten der Hochtief Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 446,20 EUR Marktkapitalisierung 38,24 Mrd. EUR Umsatz 2025 33,57 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 6,06 % KGV 2026 (Prognose) 31,98 4-Wochen-Performance -11,67 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2026 (Prognose) 1,98 % Branche Bauhauptgewerbe

Parkettgeflüster: Starke Zahlen und Großprojekt mit Tesla

Die Hochtief Aktie steht zu Recht als Aktie im Fokus: Der Konzern konnte Umsatz und operatives Ergebnis im zweiten Quartal deutlich steigern. Hochtief profitiert vor allem von der ungebrochen hohen Nachfrage nach der Errichtung von Rechenzentren. In Deutschland ergeben sich zudem durch verstärkte Investitionen in die Verkehrs-, Energie- und digitale Infrastruktur erhebliche Zusatzchancen.

Rekordwerte und Anhebung der Jahresziele

Operativer Gewinn: Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 40 Prozent auf 263,2 Mio. EUR.

Prognoseanhebung: Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Mrd. EUR - eine Anhebung der Zielmarke um 75 Mio. EUR.

Auftragseingang - Umsatz: Der Umsatz kletterte um 13,6 Prozent auf gut 10,7 Mrd. EUR, während der Auftragseingang um ein Viertel auf 16,3 Mrd. EUR zulegte. Der Auftragsbestand belief sich per Ende Juni auf beachtliche 84,8 Mrd. EUR.

Strategischer Ausbau: Hochtief-Tochter UGL erweitert Batteriepark mit Tesla

Die australische Hochtief-Tochter UGL gab Ende Juli bekannt, für den Erzeuger erneuerbarer Energien Neoen und den US-Elektroautobauer Tesla einen Großbatteriepark zu erweitern. Mit der zweiten Bauphase entsteht eines der größten Batterie-Energiespeichersysteme der Region...

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