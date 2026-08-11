Rund 368.000 Teilnehmer an den Cambridge International AS- und A-Level-Prüfungen erhalten heute ihre Ergebnisse

Fast 705.000 Schüler in 148 Ländern legten im Juni die Cambridge-Prüfungen ab; die Gesamtzahl der Anmeldungen stieg auf 1,7 Millionen

Cambridge International Education (Cambridge) hat damit begonnen, die Ergebnisse seiner Prüfungsserie vom Juni 2026 an Schüler weltweit zu übermitteln. Die Teilnehmerzahlen für die Cambridge International AS- und A-Level-Prüfungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5 %, wobei heute fast 368.000 Schüler an 3.492 Schulen weltweit ihre Ergebnisse für die Cambridge International AS- und A-Level-Prüfungen erhalten. Dieses anhaltende Wachstum spiegelt die weltweit steigende Nachfrage nach Qualifikationen wider, die einen bewährten Weg in die Hochschulbildung bieten.

Die Cambridge International AS- und A-Levels werden von mehr als 2.500 Universitäten weltweit anerkannt und vermitteln den Lernenden das akademische Wissen, das selbstständige Denken und die Problemlösungsfähigkeiten, die für den Erfolg an der Universität und darüber hinaus erforderlich sind. Ihre Akzeptanz reicht mittlerweile weit über traditionelle Ziele wie Großbritannien, die USA, Kanada und Australien hinaus, wobei führende Universitäten in einer zunehmend vielfältigen Auswahl von Ländern Cambridge-Absolventen willkommen heißen.

"Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Schüler, die heute und in der nächsten Woche ihre Ergebnisse erhalten", sagte Rod Smith, Group Managing Director für International Education bei Cambridge. "Immer mehr Schüler entscheiden sich für unsere A-Levels, weil sie fundiertes Fachwissen mit den Fähigkeiten verbinden, die Universitäten und Arbeitgeber am meisten schätzen. Das anhaltende Wachstum in diesem Jahr zeigt, dass mehr Schüler denn je die Stärke dieser Kombination in einer von KI geprägten Welt erkennen. Ich bin überzeugt, dass die Cambridge International AS- und A-Levels in den kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen werden."

Sehen Sie sich an, wie Rod seine Glückwunschbotschaft übermittelt.

Von den weltweit führenden Universitäten geschätzt

Der Stellenwert der Cambridge International A-Levels als Zugang zur Hochschulbildung wird durch neue UCAS-Bewerbungsdaten bestätigt: 98 der Cambridge International A-Level-Schüler, die sich im Bewerbungszyklus 2025 an britischen Universitäten beworben haben, erhielten mindestens ein Zulassungsangebot, was die Stärke dieser Qualifikation als bewährten Weg zur Hochschulbildung unterstreicht.

Kevin Ebenezer, Direktor für Hochschulzugang und -weiterentwicklung bei Cambridge, sagte: "Die Cambridge International A-Levels genießen weiterhin das Vertrauen der weltweit führenden Universitäten, da sie die Schüler nicht nur auf die Zulassung vorbereiten, sondern auch darauf, nach ihrem Studienbeginn erfolgreich zu sein. Da der Wettbewerb im Hochschulbereich immer härter wird, suchen die Universitäten nach Studierenden mit akademischer Tiefe, Belastbarkeit und der Fähigkeit zum selbstständigen Denken. Unsere Abschlüsse fördern genau diese Eigenschaften. Heute machen Cambridge-Schüler etwa jeden achten internationalen Studierenden aus, der an britischen Universitäten studiert ein überzeugender Beweis für den dauerhaften Wert und die weltweite Anerkennung der Cambridge International A-Levels."

Die Flexibilität der Cambridge International AS- und A-Levels bietet den Schülern zudem die Möglichkeit, zum Lernen in ihrem Heimatland zu bleiben. "Internationale Bildung mit Cambridge ist so international wie nötig, aber so lokal wie möglich. Unabhängig davon, ob sich Schüler für ein Studium im eigenen Land oder im Ausland entscheiden die internationalen Cambridge-Abschlüsse eröffnen Chancen und bereiten die Lernenden auf den Erfolg in einer sich rasch wandelnden Welt vor", fügt Rod hinzu.

Um ihre Fähigkeiten für das Studium weiter zu stärken und ihren Lernprozess zu bereichern, belegen immer mehr Cambridge-Schüler neben ihren Cambridge International AS- und A-Levels auch die Cambridge International Project Qualification (IPQ). Die Teilnehmerzahlen für die IPQ stiegen in der Juni-Prüfungsrunde um 68 %. Die Qualifikation fördert selbstständiges Lernen und Forschungskompetenzen und hilft den Schülern, sich durch ihr akademisches Engagement und ihre Neugierde von anderen abzuheben.

Unterstützung durch die Gemeinschaft und Fortschritte in der Prüfungszeit

Die Prüfungsrunde im Juni zeigte auch die Widerstandsfähigkeit der Cambridge-Gemeinschaft unter widrigen Umständen. In Teilen des Nahen Ostens führten Schulschließungen aufgrund regionaler Konflikte dazu, dass Prüfungen nicht sicher abgelegt werden konnten, wovon fast 30.000 Cambridge-Schüler betroffen waren. Die Schulen arbeiteten eng mit Cambridge zusammen, um das "Portfolio of Evidence" umzusetzen ein bewährtes Notfallverfahren, bei dem die Schüler anhand einer Reihe von Arbeiten bewertet werden, die von Cambridge-Prüfern benotet werden. Die Universitäten erkennen ihrerseits die auf diesem Weg verliehenen Ergebnisse an und stellen so sicher, dass die harte Arbeit der Schüler nicht durch Umstände verloren ging, auf die sie keinen Einfluss hatten.

Die Prüfungsreihe im Juni markierte einen weiteren Meilenstein für die internationale Cambridge-Gemeinschaft, da erstmals Prüfungen in einer Reihe von Fächern am Bildschirm durchgeführt wurden. Dieses gemeinsam mit den Schulen entwickelte Prüfungsprogramm am Bildschirm, das echte Wahlmöglichkeiten und Flexibilität gewährleistet, wird als zusätzliche Option für diejenigen eingeführt, die es gegenüber Papierprüfungen bevorzugen ein Zeichen für die große Auswahl, die Cambridge als größter Anbieter internationaler Schulbildung bietet.

Ausblick auf die Ergebnisse des Cambridge IGCSE und O-Level

Die Ergebnisse des Cambridge IGCSE und O-Level werden am 18. August an über 315.000 Schüler an 4.949 Schulen bekannt gegeben.

Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung im Bereich der internationalen Bildung betreut Cambridge mittlerweile jährlich fast zwei Millionen Schüler. Seine Prüfungen darunter Cambridge Checkpoint für jüngere Lernende sowie Cambridge IGCSE, O Level, International AS- A-Level, AICE und die International Project Qualification (IPQ) werden von Schulen und Universitäten weltweit geschätzt.

Hinweise für Redakteure:

Highlights zu den am 11. August veröffentlichten Ergebnissen des Cambridge International AS- A-Level:

Mehr als 737.000 Anmeldungen ein Anstieg von 5 gegenüber Juni 2025

Absolventen: fast 368.000 Schüler (ein Plus von 4 %) an 3.492 Schulen in 128 Ländern

Beliebteste Fächer: 1. Englisch (General Paper); 2. Mathematik; 3. Physik; 4. Chemie; 5. Englische Sprache.

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