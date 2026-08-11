Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zur Jahresmitte verwalteten die Fondsgesellschaften für Anleger in Deutschland knapp 5.200 Milliarden Euro, so BVI in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das sind 348 Milliarden Euro bzw. 7 Prozent mehr als zu Jahresanfang (31. Dezember 2025: 4.852 Milliarden Euro). Zu diesem Anstieg haben Netto-Zuflüsse in Publikumsfonds- und Spezialfonds von rund 80 Milliarden Euro beigetragen. Vom verwalteten Gesamtvermögen entfallen 2.409 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds. Hier sind Altersvorsorgeeinrichtungen mit 851 Milliarden Euro und Versicherer mit 560 Milliarden Euro die größten Anlegergruppen. Spezialfonds sind seit Ende der 1990er Jahre die volumengrößte Fondsgruppe. Allerdings hat die traditionell starke institutionelle Prägung des deutschen Marktes in den letzten Jahren abgenommen: Das in Publikumsfonds verwaltete Vermögen hat sich dem Vermögen der Spezialfonds immer stärker angenähert. Belief sich die Differenz vor fünf Jahren noch auf über 700 Milliarden Euro, beträgt sie inzwischen nur noch 360 Milliarden Euro - mit weiter sinkender Tendenz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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