© Foto: ChatGPTDie USA stecken tief in der Schuldenfalle, 2039 droht der Finanz-Kollaps. Schon heute verschlingt der Schuldendienst enorme Teile der Staatseinnahmen. Das nehmen wir in der neuen Folge von Börse, Baby! unter die Lupe.Der Schuldenberg der USA wächst unaufhaltsam - und die Uhr tickt unerbittlich. Lag die US-Staatsverschuldung Anfang der 1980er-Jahre noch bei unter 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), kratzt sie heute bereits an der magischen 100 Prozent-Marke. Doch das könnte erst der Anfang eines dramatischen Absturzes sein: Eine neue Studie der renommierten Wharton School schlägt Alarm und prognostiziert im schlimmsten Fall schon für das Jahr 2039 den mathematischen Staatskollaps. In …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711,XD0009982XXXDen vollständigen Artikel lesen
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