Bhandari verantwortet den Ausbau von Mavenirs Geschäft im NeoCloud-Markt sowie des Bereichs Forward Deployment Engineering für Kommunikationsdienstanbieter und NeoCloud-Kunden

RICHARDSON, Texas, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir hat heute die Ernennung von Jitin Bhandari zum Executive Vice President, NeoCloud Platform und Forward Deployment Engineering, bekannt gegeben.

In seiner neuen Funktion wird Bhandari den Ausbau von Mavenirs Aktivitäten im schnell wachsenden NeoCloud-Markt vorantreiben und zugleich einen Bereich für Forward Deployment Engineering aufbauen. Dieser wird eng mit Mavenirs Kunden aus dem Kreis der Kommunikationsdienstanbieter und NeoCloud-Anbieter zusammenarbeiten.

Aufbauend auf der kürzlich vorgestellten AI-Integrated Platform und dem AI Service Assurance Framework für Kommunikationsdienstanbieter bringt Mavenir seine KI-Plattform, seine Tools und seine umfassende cloud-native Expertise nun auch zu NeoCloud-Anbietern. Damit erschließt Mavenir einen bedeutenden neuen Wachstumsmarkt, der das bestehende globale Geschäft mit Mobilfunknetzbetreibern, Kommunikationsdienstanbietern und Hyperscalern ergänzt.

Bhandari verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche sowie in den Bereichen softwarebasierte Technologien, Produktinnovation und Unternehmensführung. Zu Mavenir wechselt er von Nokia, wo er zuletzt als Chief Technology Officer für Cloud and Network Services tätig war. In dieser Funktion verantwortete er die Technologiestrategie und Innovationsagenda für cloud-native und KI-gestützte Netzwerklösungen.

Während seiner Zeit bei Nokia hatte Bhandari verschiedene Führungspositionen inne, darunter die des Chief Product Officer für Core Network Applications sowie des Vice President und General Manager für Digital Networks. Dabei verantwortete er umfangreiche Software-Portfolios und Kommunikationsplattformen der nächsten Generation. Zuvor war Bhandari in leitenden Positionen bei Oracle, Acme Packet und Alcatel-Lucent tätig. Dort trieb er den Wandel der Branche hin zu cloud-nativen Architekturen, Netzwerkvirtualisierung, Software-Defined Networking und Echtzeit-Kommunikationsdiensten maßgeblich voran.

"Ich freue mich sehr, Jitin in einer für unsere Branche entscheidenden Phase bei Mavenir willkommen zu heißen", so Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir "Wir haben unsere Kunden dabei unterstützt, den Schritt von proprietären Systemen hin zu cloud-nativen Architekturen zu vollziehen. Jetzt sind wir bestens aufgestellt, um sie dabei zu unterstützen, KI in allen Bereichen ihres Geschäfts einzusetzen und produktiv zu nutzen - von der IT über BSS/OSS und die Netzwerkplanung bis hin zu weiteren Geschäftsbereichen. Unsere Technologie ermöglicht es Kunden, innerhalb ihrer eigenen Sicherheitsgrenzen sichere, automatisierte Modell- und Agentenfabriken aufzubauen und dabei jederzeit die Kontrolle über Daten, Performance und Kosten zu behalten.

Jitin verbindet umfassende technische Expertise mit nachgewiesener Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung von Software-Portfolios sowie einer klaren Vision für den Einsatz von KI auf einzigartige Weise. Er ist genau die richtige Führungspersönlichkeit, um unsere KI-Plattform weiter auszubauen und einen Bereich für Forward Deployment Engineering zu etablieren, der eng mit unseren Kunden aus dem Kreis der Kommunikationsdienstanbieter und NeoCloud-Anbieter zusammenarbeitet. Unter seiner Führung werden wir die Entwicklung und Bereitstellung von AI-by-Design- und cloud-nativen Lösungen beschleunigen und unsere Kompetenzen auf neue Märkte und Anwendungsfälle ausweiten."

"Für meinen Wechsel zu Mavenir hätte es keinen spannenderen Zeitpunkt geben können", so Bhandari. "Das Unternehmen verfügt über eine starke Basis bei cloud-nativen und softwarebasierten Netzwerken und ist wie kaum ein anderes Unternehmen dafür positioniert, den Wandel hin zu AI-by-Design und agentenbasierten Betriebsmodellen voranzutreiben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Mavenir-Team und unseren Kunden die KI-Plattform, Tools und Forward-Deployment-Engineering-Kompetenzen des Unternehmens weiter auszubauen und diese Vision in konkrete Ergebnisse für Kommunikationsdienstanbieter, NeoCloud-Anbieter und Unternehmen auf der ganzen Welt zu übersetzen."

Bhandari ist Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir, direkt unterstellt.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

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